В «Бетонном Колизее» сразятся лучшие гонщики RDS Open

В «Бетонном Колизее» сразятся лучшие гонщики RDS OpenВ Санкт-Петербурге 18 и 19 июля пройдёт IV этап Открытого чемпионата РДС
В список участников вошли пилоты из Самары, Екатеринбурга, Ставропольского края, Подмосковья, Москвы и Санкт-Петербурга. Зрители увидят динамичные и плотные заезды постоянных представителей пелетона RDS Open сезона-2026: действующего чемпиона RDS Open и лидера личного зачёта по итогам прошедших этапов Анатолия Щербака, пилотов Владимира Афанасьева, Игоря Озолина, а также Станислава Антропова (все трое представляют команду Tamashi Racing), спортсменов из команды STAR PËR STARS AIMOL Дмитрия Добровольского, Владислава Ерофеева и Сергея Корнеева, пилота команды «ЦМРБанк» Руслана Арефьева, а также спортсменов, выступающих в личном зачёте — Сергея Давидадзе и Александра Леонова.
Кроме того, в рамках четвёртого этапа в состав участников войдут три спортсмена из Санкт-Петербурга — Денис Бочкарёв, известный зрителям RDS Open по сезону 2025 года, а также Елисей Никитин и Матвей Вахрушев.
«Медиа Гонки» в дисциплине «дрифт»
В рамках ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв реализуется масштабный проект «Медиа Гонки 2026». Его участники — любимые миллионами пользователей социальных сетей блогеры, которые на протяжении фестиваля будут пробовать себя в разных автоспортивных дисциплинах. Проявят себя участники и в дрифте в рамках Открытого чемпионата РДС.
В субботу, 18 июля, блогеры Big Russian Boss, Антон Форсаж, Ян Дилан и Екатерина Тюрина выйдут на конфигурацию RDS Open, чтобы показать своим поклонникам и любителям дрифта настоящий драйв и зрелищные заезды в «бетонном Колизее». А после заездов звёздные участники соревнований примут участие в автограф-сессии, где пообщаются с гостями фестиваля, ответят на самые интересные вопросы и, конечно, сфотографируются со всеми желающими.
В воскресенье, 19 июля, блогеры примут участие в параде пилотов четвёртого этапа Открытого чемпионата РДС и продемонстрируют гостям фестиваля свои боевые автомобили.
Обновление конфигурации в «бетонном Колизее»
Традиционно этап Открытого чемпионата РДС проходит на дрифт-площадке «Игора Драйв». Эту локацию зрители и спортсмены прозвали «бетонный Колизей» за максимально близкое расположение бетонных блоков к траектории движения автомобилей — здесь пилоты по-настоящему рискуют, а ошибки стоят особенно дорого.
В сезоне-2026 схема движения будет изменена — в этот раз старт и зона разгона расположатся прямо под трибунами, а дальше зрителей и пилотов ждёт сложная конфигурация с множеством перекладок. Любители дрифта увидят каждый метр трассы в максимальной близости и получат заряд адреналина и ярких эмоций. Спортсменам же предстоит подобрать максимально точные настройки для боевых машин и продемонстрировать высокий уровень владения автомобилем в управляемом заносе.
Расписание четвёртого этапа Открытого чемпионата РДС
Соревновательный уик-энд пройдёт по знакомому постоянным зрителям расписанию. В субботу, 18 июля, зрителей ждут квалификационные заезды, а в воскресенье, 19 июля — парные заезды по системе с выбыванием после двух поражений (англ. — Double Elimination).
Суббота, 18 июля
- 12.20 — 12.35 Парад пилотов на трассе
- 13.00 — 16.00 Квалификация и «Медиа Гонки»
- 16.30 — 17.15 Автограф-сессия в сервис-парке
- 17.45 — 19.15 Парные тренировки
Воскресенье, 19 июля
- 10.30 — 10.45 Парад пилотов на трассе
- 10.45 — 11.30 Автограф-сессия в сервис-парке
- 12.00 — 17.30 Парные заезды
- 17.50 — Церемония награждения
**Чем запомнится ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв? **
Юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ традиционно объединит автоспорт, культуру и развлечения. В программе фестиваля, помимо четвёртого этапа Открытого чемпионата РДС — гонка на выносливость «1000 километров Игора Драйв», третий этап Кубка GT 2026, выставка редких автомобилей проекта «Автокультура», экспозиция драгстеров, лекции и дискуссии об истории и будущем автомобилей, концерты Вани Дмитриенко, группы «Комната культуры» и Полины Гагариной, а также множество активностей для гостей всех возрастов.
Открытый чемпионат РДС по дрифту проводится без возрастных ограничений. Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.
Читайте также:
- Эксперты разоблачили устройства для экономии топлива
- Объявлена дата начала производства обновлённого внедорожника Lada
- В России задумали лишить россиян скидок при покупке одного типа машин