В «Бетонном Колизее» сразятся лучшие гонщики RDS Open

В список участников вошли пилоты из Самары, Екатеринбурга, Ставропольского края, Подмосковья, Москвы и Санкт-Петербурга. Зрители увидят динамичные и плотные заезды постоянных представителей пелетона RDS Open сезона-2026: действующего чемпиона RDS Open и лидера личного зачёта по итогам прошедших этапов Анатолия Щербака, пилотов Владимира Афанасьева, Игоря Озолина, а также Станислава Антропова (все трое представляют команду Tamashi Racing), спортсменов из команды STAR PËR STARS AIMOL Дмитрия Добровольского, Владислава Ерофеева и Сергея Корнеева, пилота команды «ЦМРБанк» Руслана Арефьева, а также спортсменов, выступающих в личном зачёте — Сергея Давидадзе и Александра Леонова.

Кроме того, в рамках четвёртого этапа в состав участников войдут три спортсмена из Санкт-Петербурга — Денис Бочкарёв, известный зрителям RDS Open по сезону 2025 года, а также Елисей Никитин и Матвей Вахрушев.