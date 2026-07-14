Объявлена дата начала производства обновлённого внедорожника Lada

Под капотом модели будет установлен новый 1,8-литровый «атмосферник» мощностью 90 л. с. и 153 Нм крутящего момента — на на 10 л. с. и 24 Нм больше, чем на дореформенной версии. Также производитель отмечает повышенную топливную экономичность: расход бензина здесь снижается до 30%, до 9,0 литра на 100 км пути. В связке с агрегатом работает 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Новинка обзавелась рядом нового для себя оборудования. Например, впервые внедорожник оснащается водительской подушкой безопасности, также перечень включает кондиционер, центральный замок и единый ключ для дверей и замка зажигания.

Внешне отличить рестайлинговую машину можно по накладке на капоте и 16-дюймовым двухцветным колёсным дискам.

Производство обновлённого внедорожника Lada Niva Legend начнётся 20 июля 2026 года, после чего автомобиль доберётся до автосалонов марки. Сроки старта продаж станут известны позднее.

Стоит отметить, что в этом году модели исполняется 49 лет.

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