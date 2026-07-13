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Опубликовано 13 июля 2026, 14:57
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Российскую машину для таксистов от Яндекса предложат всем желающим

Компания Umo объявила предзаказы на модель под индексом 5
В РФ открыли предзаказ на перелицованный GAC от Яндекса. Российский автобренд объявил о начале приёма заказов на модель Umo 5 для всех желающих. Покупателям новинка будет предложена в двух вариантах исполнения: Про и Макс. Ранее электромобиль, который был доступен только для корпоративных клиентов, смог войти в десятку наиболее востребованных батарейных машин.
Российскую машину для таксистов от Яндекса предложат всем желающим
Umo

«Umo объявляет цены, комплектации и старт предзаказов на Umo 5 для частных покупателей. Полностью электрический кроссовер C-класса с передним приводом доступен в двух версиях: Про по цене от 2 590 000 рублей и Макс по цене от 2 790 000 рублей. Цены указаны с учётом субсидии при покупке электромобиля», — говорится в пресс-службе бренда.

Сообщается, что для оформления заказа необходимо внести предоплату в размере 10 000 рублей, а поставки «живых» машин начнутся не ранее ноября 2026 года.

Электромобиль построен на базе компакт-кросса Aion Y 510 Plus. Сама марка является одним из суббрендов GAC, а от оригинала российскую машину отличает, в первую очередь, наличие онлайн-сервисов Яндекса и голосового помощника Алиса.

Размеры паркетника составляют 4535 х 1870 х 1650 мм в длину, ширину и высоту, размер колёсной базы равен 2750 мм, дорожный просвет — 150 мм.

В движение его приводит установленный на передней оси 204-сильный электромотор, который питается от 63,2-киловаттного аккумулятора. Запас хода новинки достигает 420 км.

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Источник:Прайм
Автор:Светлана Ходос
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