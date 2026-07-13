Антон Козлов отметил день рождения победой на Гран-при РДС

Одной из сенсаций стало поражение Георгия Чивчяна уже на стадии ТОП-32. Лидер Takayama Forward Auto встретился с Артёмом Лейтисом (Carville Racing), и в этой дуэли судьям потребовалось аж два перезаезда (ОМТ), чтобы выявить сильнейшего. Победителем стал Артём, который оставил четырёхкратного чемпиона RDS GP вне ТОП-16. Одним из героев стадии ТОП-32 стал Артур Зелёный, одержавший победу над Ильёй Поповым из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». В сложнейших погодных условиях Зелёный на Flanker F блестяще справился не только со своим автомобилем, но и с соперником, который на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде одержал свою первую победу в RDS GP.

На стадии ТОП-16 случилась ещё одна сенсация — потерпел поражение Дамир Идиятулин. Пилот Fresh Racing уступил в дуэли с будущим триумфатором этапа Антоном Козловым (Carville Racing). Ещё в одной паре ТОП-16 для выявления победителя судьям потребовался OMT-заезд — в плотной и контактной борьбе Петра Бородина (Takayama Forward Auto) и Данилы Воробьёва (Lukoil Racing Drift Team) лучшим стал Воробьёв. На стадии ТОП-16 прекратили борьбу Артём Лейтис (Carville Racing) и Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) — первый уступил Григорию Гусеву (Lukoil Racing Drift Team), а второй проиграл Аркадию Цареградцеву («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»). В четвертьфинал смог пройти Антон Клямко (Heatcarbon Racing), который выиграл в дуэли с Михаилом Давидянцем — противостояние двух BMW разных поколений стало одним из самых ярких сражений этой стадии этапа.