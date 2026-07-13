Антон Козлов отметил день рождения победой на Гран-при РДС

Антон Козлов отметил день рождения победой на Гран-при РДСВ столице прошёл IV этап чемпионата по дрифту
Одной из сенсаций стало поражение Георгия Чивчяна уже на стадии ТОП-32. Лидер Takayama Forward Auto встретился с Артёмом Лейтисом (Carville Racing), и в этой дуэли судьям потребовалось аж два перезаезда (ОМТ), чтобы выявить сильнейшего. Победителем стал Артём, который оставил четырёхкратного чемпиона RDS GP вне ТОП-16. Одним из героев стадии ТОП-32 стал Артур Зелёный, одержавший победу над Ильёй Поповым из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». В сложнейших погодных условиях Зелёный на Flanker F блестяще справился не только со своим автомобилем, но и с соперником, который на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде одержал свою первую победу в RDS GP.
На стадии ТОП-16 случилась ещё одна сенсация — потерпел поражение Дамир Идиятулин. Пилот Fresh Racing уступил в дуэли с будущим триумфатором этапа Антоном Козловым (Carville Racing). Ещё в одной паре ТОП-16 для выявления победителя судьям потребовался OMT-заезд — в плотной и контактной борьбе Петра Бородина (Takayama Forward Auto) и Данилы Воробьёва (Lukoil Racing Drift Team) лучшим стал Воробьёв. На стадии ТОП-16 прекратили борьбу Артём Лейтис (Carville Racing) и Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) — первый уступил Григорию Гусеву (Lukoil Racing Drift Team), а второй проиграл Аркадию Цареградцеву («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»). В четвертьфинал смог пройти Антон Клямко (Heatcarbon Racing), который выиграл в дуэли с Михаилом Давидянцем — противостояние двух BMW разных поколений стало одним из самых ярких сражений этой стадии этапа.
В ТОП-8 смогли пробиться сразу три пилота Fresh Racing — во внутрикомандном дерби сошлись Сергей Кузнецов и Денис Мигаль, а соперником Томми Кайли стал Антон Клямко. В этой стадии парных заездов сильнейшими стали Кузнецов и Кайли, которые встретились в полуфинале. Путёвку в решающую битву дня получил Томми, тогда как Сергей отправился сражаться за третье место. Вторым участником финала стал Антон Козлов, победивший Аркадия Цареградцева. Действующий двукратный чемпион RDS GP уступил в дуэли с Сергеем Кузнецовым — новобранец Fresh Racing второй этап подряд поднялся на подиум.
Его напарник Томми Кайли смог продолжить череду призовых финишей, однако вторую победу в сезоне-2026 одержать ирландцу не удалось. В непростых условиях на подсыхающей трассе пилот допустил помарку, которая не дала претендовать на первое место — сильнейшим в этом сражении стал Антон Козлов. Пилот Carville Racing впервые с 2025 года стал победителем этапа главного чемпионата страны по дрифту. Триумф на ADM Raceway стал для Антона Козлова подарком на собственный день рождения, который вице-чемпион сезона-2023 отметил прямо на этапе.
Гран-При РДС 2026. 4-й этап. ADM Raceway. Личный зачёт. Топ-3:
- Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 269 баллов
- Томми Кайли (Дангарван, Ирландия, Fresh Racing) — 187 баллов
- Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 167 баллов
Гран-При РДС 2026. 4-й этап. ADM Raceway. Командный зачёт. Топ-3:
- Fresh Racing — 354 балла
- Carville Racing — 313 балла
- Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 169 баллов
Итоги этапа в Москве не повлияли на позиции Томми Кайли в личном зачёте. Ирландский пилот Fresh Racing серьёзно укрепил своё лидерство и имеет все шансы досрочно оформить чемпионский титул уже на следующем этапе в Красноярске.
А вот за спиной легионера сражение за вице-чемпионство обострилось до предела — на второе место вышел Антон Козлов, который всего на четыре балла опережает Сергея Кузнецова. Идущий на четвёртой позиции Аркадий Цареградцев уступает Козлову лишь 27 баллов, а Дамира Идиятулина на пятой позиции отделяет от Антона 60 очков. Так что в этом сражении многое будет зависеть от уик-энда на «Красном кольце».
В командном зачёте Fresh Racing продолжает лидировать, на второе место вышла «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» с незначительным перевесом над Takayama Forward Auto. Идущая пока четвёртой Carville Racing, если сможет продолжить череду успешных результатов, имеет все шансы войти в число призёров по итогам сезона 2026 года.
Гран-При РДС 2026. Личный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:
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- Томми Кайли (Дангарван, Ирландия, Fresh Racing) — 775 баллов
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- Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 487 баллов
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- Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 483 балла
Гран-При РДС 2026. Командный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:
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- Fresh Racing — 1444 балла
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- Takayama Forward Auto — 927 баллов
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- Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 922 балла
Четвёртые учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior прошли на ADM Raceway с участием четырёх спортсменов. В рамках четвёртого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии вновь не было равных Арсению Цареградцеву (12 лет), который выиграл и квалификацию, и парные заезды. Второе место в парных заездах УТС занял Степан Попов (14 лет), третьим стал Лука Мигаль (13 лет), дебютировавший в юниорских заездах на этом этапе, четвертым – Даниил Арефьев (10 лет).
Следующий, пятый в этом сезоне, этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц — 1 и 2 августа RDS GP отправится в сибирское турне на трассу «Красное кольцо» в Красноярске. Уик-энд в мекке российского дрифта вполне может назвать имя нового чемпиона серии, который обеспечит себе титул досрочно, за этап до официального завершения сезона-2026.
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