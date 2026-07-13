Xiaomi готовит три машины под новой маркой

Xiaomi готовит три машины под новой маркойИнформация о новинке появилась в китайских базах
По предварительным данным, первым на рынок выйдет флагман N90 и особая модификация N90 Max.
В движение новинку станет приводить силовая установка с 1,5-литровым бензиновым мотором на 152 силы, который будет работать исключительно для подзарядки 76-киловаттного аккумулятора, а также пара электромоторов мощностью 286 и 136 л. с. Запас хода на одном заряде батареи достигает 370 км, а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.
Размеры модели составят 5285 х 1998 х 1925 мм в длину, ширину и высоту, покупатели смогут выбрать между версиями с пяти- и семиместным салоном. Одной из особенностей модели станет установленная на крыше палатка, но доступна она только для варианта с салоном на пять мест.
Также к выходу готовят начальную модель N70. Она разделит силовую установку со старшим кроссовером, но обзаведётся двумя вариантами батарей: на 76 или 52 кВтч, запас хода на электротяге которых достигает 380 или 270 км.
Её размеры равны 4960 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1785 мм в высоту.
Сроки выхода Skynomad N70 и N90 на рынок пока не раскрываются.
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