Xiaomi готовит три машины под новой маркой

Размеры модели составят 5285 х 1998 х 1925 мм в длину, ширину и высоту, покупатели смогут выбрать между версиями с пяти- и семиместным салоном. Одной из особенностей модели станет установленная на крыше палатка, но доступна она только для варианта с салоном на пять мест.

Также к выходу готовят начальную модель N70. Она разделит силовую установку со старшим кроссовером, но обзаведётся двумя вариантами батарей: на 76 или 52 кВтч, запас хода на электротяге которых достигает 380 или 270 км.

Её размеры равны 4960 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1785 мм в высоту.

Сроки выхода Skynomad N70 и N90 на рынок пока не раскрываются.

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