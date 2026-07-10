Porsche объявил последний день производства бензиновой версии Macan

Европейский рынок Macan с ДВС уже покинул — модель перестала соответствовать нормам кибербезопасности Общего регламента безопасности Европейского союза (General Safety Regulation 2, GSR2). Теперь производство свернут и для всех остальных стран.

Это решение оставляет Porsche без кроссовера с традиционным мотором в сегменте компактных SUV. Производитель предполагал, что покупатели перейдут на электрический Macan второго поколения, но реальный спрос оказался значительно слабее ожиданий. Ранее руководитель Volkswagen Group Оливер Блюме признал, что компания ошиблась в прогнозах по скорости роста интереса к электромобилю. Позднее Porsche подтвердил планы дополнить линейку новыми машинами с ДВС и гибридными установками.

Статистика наглядно отражает смену тренда. За первую половину 2026 года в мире продано 35 315 экземпляров Macan. Из них 19 695 пришлось на бензиновые версии и 15 620 — на электрическую модификацию.

Чтобы удовлетворить сохраняющийся интерес, особенно в Северной Америке, Porsche сформировала складской запас снимаемой с производства модели. По расчётам компании, этих автомобилей клиентам хватит до 2027 года. Преемник бензинового Macan уже разрабатывается, но появится не ранее 2028 года. При этом будущий кроссовер выйдет под другим названием, так как обозначение Macan закреплено исключительно за электрическим семейством. Машина будет базироваться на той же архитектуре, что и Audi Q5, но, по словам представителей марки, получит серьёзные конструктивные, технологические и ходовые доработки, чтобы соответствовать стандартам Porsche.

Macan стал второй крупной моделью с традиционным двигателем, которую марка сняла с производства в последние годы. В 2025 году завершился выпуск бензиновых 718 Boxster и Cayman.

Читайте также: