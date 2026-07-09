Sinotruck анонсировал выход первого легкового пикапа для России

В настоящее время идёт процесс сертификации автомобиля, уточнил он. Поставками легковых машин «Синотрак Рус» будет заниматься самостоятельно, что в российском представительстве объяснили необходимостью контроля над качеством и логистикой для выстраивания надёжных отношений с дилерами и покупателями.

Рамный пикап Bolden S7 впервые был показан в Китае в 2024 году. Специально для России автомобиль адаптируют с учётом климатических особенностей.

Грузоподъёмность пикапа — 1050 килограммов. Кузов изготовлен из оцинкованной стали. Автомобиль оснащён двухлитровым турбодизелем Weichai Power WP2H. В российской спецификации он выдаёт 177 лошадиных сил и 410 ньютон-метров крутящего момента. Покупатели смогут выбирать между шести- и восьмиступенчастым «автоматом». Пикап имеет полный привод с муфтой подключения передней оси, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.

В салоне есть два экрана: приборная панель и дисплей мультимедийной системы. Камера кругового обзора с режимом «прозрачного капота» даёт возможность контролировать пространство под машиной. В оснащение также включены контроль слепых зон, адаптивный круиз- и климат-контроль, подогрев сидений.

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