Электрокроссовер «Москвич 3е» резко подешевел

Таким образом, «Москвич 3е» 2026 года россияне теперь могут приобрести более чем на полмиллиона рублей дешевле, чем аналогичную модель прошлых лет производства.

В версии текущего модельного года перечень оборудования остался прежним, но изменилась тяговая батарея. В версии 2026 года установлен никель-марганец-кобальтовый аккумулятор ёмкостью 66 киловатт-часов. Машины 2023–2024 годов оснащались никель-кобальт-алюминиевой батареей на 65,7 киловатт-часа. Из-за этого максимальный запас хода по циклу WLTP сократился с 410 до 397 километров (в новой версии).

Электрокроссовер по-прежнему приводит в движение один электродвигатель мощностью 193 лошадиные силы (142 киловатта) и крутящим моментом 340 ньютон-метров. Привод — на передние колёса.

В оснащение «Москвича 3е» 2026 года входят обогрев и электрическая регулировка наружных зеркал, панорамная крыша с люком, электроприводом и сдвижной шторкой, 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, климат- и круиз-контроль, подогрев передних сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, задние парктроники и многое другое.

Полностью светодиодная оптика дополнена противотуманными фарами, есть контроль давления в шинах, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма и шестью динамиками.

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