В России резко выросло число китайских машин на вторичном рынке

Средняя цена подержанного китайского автомобиля в июне составила 2,27 миллиона рублей, прибавив 5,2% относительно января. Относительно июня 2025 года рост оказался скромнее — 2,5%. Стоимость других иномарок за полгода выросла почти на 8%, достигнув 2,46 миллиона рублей. По сравнению с июнем прошлого года она увеличилась на 5,5%. Российские машины продавались в среднем за 732 тысячи рублей — их цена за шесть месяцев практически не изменилась, а в годовом выражении прибавила 5%.

Снижение среднего ценника в первом полугодии отмечено только в пяти российских регионах. Заметнее всего машины подешевели в Костромской области — на 2%, до 921 тысячи рублей. В остальных субъектах падение не превысило 1,5%. В большинстве регионов, напротив, средняя стоимость выросла более чем на 2%. Главной причиной эксперты называют изменение структуры предложения. Наибольшую динамику показали Пермский край (рост на 16,6%, до 1,27 миллиона рублей), Удмуртия (на 14,7%, до 1,2 миллиона) и Самарская область (13%, до 1,28 миллиона).

В Москве средняя цена подержанного автомобиля за шесть месяцев выросла на 7% и приблизилась к отметке 3 миллиона рублей, оставшись самой высокой по стране. В Санкт-Петербурге показатель остановился на уровне 2,22 миллиона рублей, что на 204 тысячи рублей выше значений января этого года.

По итогам июня в пятёрку официально представленных на рынке моделей, которые сильнее всего подешевели относительно начала года, вошли Mercedes-Benz V-Class (минус 12,4%; средняя цена 7,76 миллиона рублей), Geely Coolray (минус 10%; 1,99 миллиона), Lada 2107 (минус 8,7%; 245 тысяч), Mercedes-Benz S-Class (минус 8%; 11,34 миллиона) и Lada 2115 (минус 7,7%; 221 тысяча).

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