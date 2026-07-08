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Опубликовано 08 июля 2026, 11:53
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Российским автомобилистам назвали главную проблему дизельных моторов

Забота об экологии нередко оборачивается новыми сложностями, и в данном случае — для автовладельцев
Эксперт Мельников объяснил, почему система EGR сокращает ресурс дизеля. Автопроизводители всё активнее внедряют технические решения, продиктованные ужесточением экологических норм. Одно из них — система рециркуляции выхлопных газов (EGR — Exhaust Gas Recirculation). Как объяснил «Российской газете» основатель тюнинг-ателье «Лаборатория скорости» Станислав Мельников, стремление сократить выбросы, увеличить межсервисные интервалы и продлить срок службы моторного масла ведет к неочевидным последствиям для силового агрегата.
Российским автомобилистам назвали главную проблему дизельных моторов
Павел Лисицын / РИА Новости

Принцип работы EGR заключается в отборе части отработавших газов из выпускного коллектора (в двухконтурных системах и после сажевого фильтра) и возврате их во впускной, где они смешиваются со свежим воздухом. Таким образом инженеры добиваются снижения концентрации кислорода и падения температуры сгорания, чтобы подавить образование оксидов азота.

«Однако польза от снижения оксидов азота не идёт ни в какое сравнение с тем вредом, который может нанести сажа, попадающая в моторное масло вместе с выхлопными газами. Из-за падения температуры сгорания и уменьшения концентрации кислорода, существенно растёт количество выделяемых сажевых частиц, оксидов углерода и углеводородов. Это, в свою очередь, компрометирует работу других экологических систем, таких как окислительный катализатор и сажевый фильтр», — объясняет эксперт.

По разным оценкам, от 30 до 40% твёрдых частиц не выбрасываются в атмосферу, а возвращаются обратно и оседают в моторном масле, ускоряя износ двигателя. Масштаб вреда подтверждается научными работами. По словам Мельникова, исследование кафедры машиностроения Университета Шеффилда доказало: загрязнённое сажей масло вызывает значительный износ.

«Основной механизм этого износа — абразивное воздействие, однако при повышении содержания сажи в масле может возникать масляное голодание зоны контакта, что дополнительно усиливает износ. При высоких концентрациях сажи локальная кислотность возрастает, а в районе поршня, где присутствуют высокие температуры и агрессивные газовые среды, может развиваться и коррозионный износ», — уточняет специалист.

Продлить ресурс дизеля с установленной EGR можно только отключением системы. Причём механическая блокировка не даст нужного результата без корректной программной деактивации в электронном блоке управления двигателем. Только в этом случае блок сможет правильно рассчитывать массу поступающего воздуха, адаптировать смесеобразование и другие параметры. Это позволит избавить мотор от лишней сажи, сохранить его коэффициент полезного действия, увеличить ресурс и избежать побочных эффектов.

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Источник:RG.RU
Автор:Марина Аверкина
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