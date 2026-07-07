В России названы популярные у зумеров машины с пробегом

Среди наиболее востребованных подержанных автомобилей у молодых водителей значатся BMW 3 Series, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Toyota Camry. По мнению экспертов, связано это с тем, что для многих покупателей важна не только доступная цена, но также бренд, дизайн и ощущение «первой взрослой машины».

Чаще покупкой собственного автомобиля интересуются молодые люди — на них приходится 69,5% продаж, а средняя стоимость машины составляет 1,59 млн рублей. Девушки садятся за руль только в 30,5% случаев, но тратят чуть больше — 1,66 млн рублей.

При этом уточняется, что у мужчин и женщин достаточно сильно заметна разница во вкусах. Первые чаще выбирают более драйверские модели вроде BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class и E-Class, женщины — более практичные и ликвидные Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio, Volkswagen Polo.

Помимо этого, зачастую девушки останавливают свой выбор на китайских автомобилях, в том числе Geely Coolray и Omoda C5. В целом, специалисты отмечают рост спроса на машины из Поднебесной, которые отличаются ярким внешним оформлением и неплохим уровнем оснащения.

«Зумеры на рынке автомобилей с пробегом выбирают не только рационально, но и эмоционально. Для одних важна понятная стоимость владения и ликвидность, для других — бренд, дизайн и статус модели. Поэтому в топе одновременно присутствуют массовые седаны, компактные кроссоверы и премиальные автомобили с пробегом. Это поколение хорошо сравнивает предложения и чаще воспринимает автомобиль не только как средство передвижения, но и как часть личного образа», — пояснил эксперт.

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