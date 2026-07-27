Great Wall объявил цены на новую версию Tank 400 для России

В движение автомобиль станет приводить подзаряжаемая гибридная силовая установка, в состав которой входят 2,0-литровый турбомотор на 231 л. с. и 380 Нм крутящего момента, работающий в связке с 9-ступенчатым «автоматом» с интегрированным электродвигателем, выдающим 163 силы и 400 Нм. Суммарная отдача агрегатов достигает 394 л. с. и 750 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,8 секунды.

Аккумулятор ёмкостью 37,1 кВтч обеспечивает высокую тягу на низких оборотах. В компании также отмечают, что новинка оборудована интеллектуальным полным приводом Hi4-T с блокировками дифференциалов и понижающей передачей.

Визуально и по оснащению модель практически идентична бензиновому внедорожнику в исполнении «Премиум». Основные же различия заключаются в наличии у гибрида боковых подножек с электроприводом, камер кругового обзора с функцией «прозрачный капот», а также функции раздачи электроэнергии. Также здесь есть мультимедиа с 16,2-дюймовым тачскрином и встроенными онлайн-сервисами Яндекс Авто, трёхзонный климат-контроль, панорамная крыша, солнцезащитные шторки на задних окнах, премиальная акустика, омыватель камеры заднего вида, полный комплект подогревов и широкий набор водительских ассистентов.

В автосалонах марки новый гибридный Tank 400 появится в начале августа 2026 года по цене от 6 999 000 рублей.

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