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Опубликовано 27 июля 2026, 17:26
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Россиянам предложат новую версию Tenet 8

Производитель анонсировал расширение комплектаций пятиместного паркетника
В РФ появится новая версия кроссовера Tenet 8. Российский автобренд сообщил о расширении комплектаций пятиместного паркетника за счёт нового варианта «Прайм». Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, новинка уже появилась в авотсалонах марки.
Россиянам предложат новую версию Tenet 8
Tenet

Напомним, в начале июля на российском рынке стартовали продажи модели в единственной комплектации Актив. Такой автомобиль оснащается 10,3-дюймовой виртуальной панелью приборов, мультимедиа с тачскрином диагональю 15,6 дюйма и голосовым помощником, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой с 8 динамиками, камерами кругового обзора, фирменной телематикой и полным пакетом обогревов.

Новая модификация отличается расширенным перечнем оборудования: здесь появились электропривод крышки багажника, панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка салона.

В движение машину приводит 1,6-литровый турбомотор на 186 л. с., работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Стоимость Tenet 8 в комплектации Прайм начинается от 3 199 000 рублей.

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