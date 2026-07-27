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Опубликовано 27 июля 2026, 14:24
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Объявлены российские цены на новый удобный кроссовер Tenet

Паркетник T4L уже появился в автосалонах в двух комплектациях
Tenet объявил российские цены на новый удобный кроссовер. Российский автобренд объявил стоимость нового вседорожника T4L в нашей стране. Модель, которая уже добралась до автосалонов марки, предложена покупателям с единственным двигателем и в двух вариантах исполнения: Актив и Прайм.
Объявлены российские цены на новый удобный кроссовер Tenet
Quto.ru

Под капотом паркетника установлен 1,5-литровый турбомотор, работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом», привод — только передний.

Стандартное оснащение включает 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с тачскрином того же размера, беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер, камеру заднего вида, задние датчики парковки, круиз-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, а также подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Объявлены российские цены на новый удобный кроссовер Tenet

© Quto.ru

Помимо этого, владельцы смогут удалённо отслеживать состояние автомобиля и управлять рядом функций при помощи фирменной телематики. В качестве бонуса обещано три года бесплатного доступа к системе.

Цены на Tenet T4L на российском рынке начинаются от 2 159 000 рублей с учётом всех скидок.

Топовой версии положены климат-контроль, подогрев задних сидений, датчики парковки спереди и камеры кругового обзора, а также электропривод складывания зеркал. Всё это оценивается в 2 329 000 рублей.

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Автор:Светлана Ходос
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