Объявлены российские цены на новый удобный кроссовер Tenet

Объявлены российские цены на новый удобный кроссовер TenetПаркетник T4L уже появился в автосалонах в двух комплектациях
Под капотом паркетника установлен 1,5-литровый турбомотор, работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом», привод — только передний.
Стандартное оснащение включает 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с тачскрином того же размера, беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер, камеру заднего вида, задние датчики парковки, круиз-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, а также подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Помимо этого, владельцы смогут удалённо отслеживать состояние автомобиля и управлять рядом функций при помощи фирменной телематики. В качестве бонуса обещано три года бесплатного доступа к системе.
Цены на Tenet T4L на российском рынке начинаются от 2 159 000 рублей с учётом всех скидок.
Топовой версии положены климат-контроль, подогрев задних сидений, датчики парковки спереди и камеры кругового обзора, а также электропривод складывания зеркал. Всё это оценивается в 2 329 000 рублей.
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