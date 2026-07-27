Объявлены российские цены на новый удобный кроссовер Tenet

Помимо этого, владельцы смогут удалённо отслеживать состояние автомобиля и управлять рядом функций при помощи фирменной телематики. В качестве бонуса обещано три года бесплатного доступа к системе.

Цены на Tenet T4L на российском рынке начинаются от 2 159 000 рублей с учётом всех скидок.

Топовой версии положены климат-контроль, подогрев задних сидений, датчики парковки спереди и камеры кругового обзора, а также электропривод складывания зеркал. Всё это оценивается в 2 329 000 рублей.

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