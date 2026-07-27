Россиянам назвали убивающие турбомоторы ошибки водителей

«Самая распространённая ошибка — резко нажимать на газ сразу после запуска двигателя. В первые минуты масло ещё не успевает выйти на оптимальный режим работы, поэтому турбокомпрессор испытывает повышенную нагрузку. Достаточно просто начать движение спокойно и несколько минут избегать резких ускорений, этого вполне достаточно, чтобы двигатель и турбина вышли на рабочий режим», — пояснил эксперт.

Кроме того, он не рекомендует сразу глушить двигатель после долгой поездки по трассе или активного вождения. Дело в том, что в таких условиях турбина работает при повышенной температуре, а моторное масло работает не только для смазки, но и для её охлаждения. Если мотор заглушить сразу, циркуляция масла прекращается и оно может перегреться: именно поэтому лучше дать агрегату с минуту поработать на холостом ходу, либо последние пару километров проехать в спокойном темпе.

Кроме того, турбомоторы более требовательны к качеству и состоянию моторного масла, чем атмосферные. Поэтому не стоит использовать неподходящие технические жидкости, а также откладывать их замену, особенно если машина много времени проводит в городских заторах или совершает короткие поездки.

Также не стоит слишком сильно тянуть с заменой воздушного фильтра: если он загрязнён, двигателю сложнее получать нужный объём воздуха, а турбина испытывает повышенную нагрузку. В результате ускоряется их износ.

«В целом современные турбомоторы давно перестали быть капризной техникой. При нормальном обслуживании они способны без проблем проходить сотни тысяч километров. Главное — соблюдать регламент, использовать качественные расходные материалы и не создавать двигателю лишние нагрузки там, где их легко избежать», — заключил Стрельбицкий.

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