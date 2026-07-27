Россиянам назвали последствия утомления водителей

В ведомстве напомнили, что утомление несёт в себе прямую угрозу безопасности движения, поэтому в пункте 2.7 ПДД даже прямо указан запрет на вождение в таком состоянии, либо во время болезни. Дело в том, что оно снижает остроту зрения и не может определить расстояние и оценить скорость других водителей. Помимо этого, заметно снижается время реакции: человек дольше реагирует на любые перемены на дороге и медленнее переключает внимание.

«Особую опасность представляет "микросон" — кратковременное засыпание продолжительностью несколько секунд. Этого достаточно, чтобы автомобиль, движущийся с разрешённой скоростью, преодолел десятки метров без какого-либо контроля со стороны водителя», — подчеркнули в ГИБДД.

При этом уточняется, что аварии, которые произошли из-за того, что водитель уснул, нередко приводят к тяжёлым последствиям. По статистике, после 7—12 часов непрерывной езды вероятность ДТП увеличивается, а после 12 часов — увеличивается в девять раз. При этом кофе, открытые окна и другие лайфхаки только создают иллюзию бодрости, но эффективно бороться с сонливостью может только полноценный отдых.

Впрочем, при сильной усталости гаишники рекомендуют остановиться, выпить воды и умыться, также можно поспать в течение 15-20 минут — такой кратковременный сон может заметно добавить водителю сил.

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