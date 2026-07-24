Покупатели машин Esteo смогут сэкономить почти 1 млн рублей

Esteo Exlantix ET8 — это шестиместный 5,2-метровый кроссовер с установкой последовательного типа, в состав которой входят 1,5-литровый турбомотор и пара электродвигателей. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а запас хода достигает 1100 км.

Модель Exlantix ET является флагманом модельного ряда бренда. Подробности о его характеристиках пока не раскрываются, но производитель уже уточнил, что до «сотни» машина разгоняется за 4,8 секунды, а без дозаправки и подзарядки способна проехать до 1180 км.

Esteo V27 станет первым ориентированным на бездорожье автомобилем марки. До 100 км/ч модель будет разгоняться за 5,9 секунды, а запас хода составит до 800 км.

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