АГР вложит миллиарды в локализацию важных компонентов для машин

По предварительным данным, выпускать на новой площадке станут не только коробки передач, но также сцепление, карданные валы, раздаточные коробки и другие элементы трансмиссии.

Предполагается, что собранные в Елабуге детали будут устанавливать на автомобили Tenet, Tenet Plus, Jeland и Esteo. Однако на данный момент нет точной информации, планируется ли выпуск комплектующих под всю линейку, либо под конкретные марки и модели.

Общий объём инвестиций в проект составит от 2,0 до 4,5 млрд рублей.

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