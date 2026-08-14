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Опубликовано 14 августа 2026, 12:30
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АГР вложит миллиарды в локализацию важных компонентов для машин

Холдинг намерен организовать производство коробок передач в Татарстане
АГР инвестирует миллиарды в локализацию важных компонентов для машин. Российский холдинг AGR совместно с китайским партнёром Defetoo намерены организовать производство коробок передач на территории особой экономической зоны «Алабуга». Первым шагом к реализации нового проекта стала регистрация в Татарстане компании ООО «АГТ».
АГР вложит миллиарды в локализацию важных компонентов для машин
РИА Новости / Кирилл Брага

По предварительным данным, выпускать на новой площадке станут не только коробки передач, но также сцепление, карданные валы, раздаточные коробки и другие элементы трансмиссии.

Предполагается, что собранные в Елабуге детали будут устанавливать на автомобили Tenet, Tenet Plus, Jeland и Esteo. Однако на данный момент нет точной информации, планируется ли выпуск комплектующих под всю линейку, либо под конкретные марки и модели.

Общий объём инвестиций в проект составит от 2,0 до 4,5 млрд рублей.

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Источник:Реальное время
Автор:Светлана Ходос
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