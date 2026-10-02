Россияне активно скупали автомобили одной марки в сентябре

Абсолютным бестселлером бренда стали машины семейства Granta — на них остановили свой выбор 11 798 покупателей.

На второй строчке с результатом 5 530 реализованных транспортных средств разместилась Vesta, замыкает тройку лидеров Niva Legend — в прошлом месяце внедорожники разошлись тиражом 4 148 экземпляров.

Помимо этого, в России пользовались спросом Niva Travel (3 832 шт.), Iskra (3 711 шт.), универсалы (2 428 шт.) и фургоны (585 шт.) Largus.

Сообщается, что с января по сентябрь в России было продано 244 626 автомобилей Lada — это на 0,4% лучше прошлогоднего результата.

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