Россияне активно скупали автомобили одной марки в сентябре

Опубликовано 02 октября 2026, 18:061 мин.
Россияне активно скупали автомобили одной марки в сентябреПродажи Lada выросли в прошлом месяце на 9,4%
Россияне активно покупали машины одной марки в сентябре. Волжский автозавод сообщил о рекордных продажах Lada. В прошлом месяце на технике бренда остановили свой выбор 32 310 покупателей, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Lada
Абсолютным бестселлером бренда стали машины семейства Granta — на них остановили свой выбор 11 798 покупателей.
На второй строчке с результатом 5 530 реализованных транспортных средств разместилась Vesta, замыкает тройку лидеров Niva Legend — в прошлом месяце внедорожники разошлись тиражом 4 148 экземпляров.
Помимо этого, в России пользовались спросом Niva Travel (3 832 шт.), Iskra (3 711 шт.), универсалы (2 428 шт.) и фургоны (585 шт.) Largus.
Сообщается, что с января по сентябрь в России было продано 244 626 автомобилей Lada — это на 0,4% лучше прошлогоднего результата.
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