Россиянам назвали шесть надёжных седанов до 350 тысяч рублей

В подборку вошли шесть моделей возрастом от 10 до 20 лет с пробегом от 100 до 300 тыс. км стоимостью до 350 тысяч рублей. Среди них Lada Granta с соплатформенным Datsun on-DO, Chevrolet Lacetti и его версия под маркой Daewoo Gentra, Ford Focus II поколения и Kia Spectra.

По словам эксперта, Lada Granta остается наиболее практичным выбором при таком бюджете. За 300 тыс. рублей можно найти автомобиль с пробегом около 100 тысяч километров. Восьмиклапанные двигатели мощностью от 82 до87 л. с. долговечнее шестнадцатиклапанных, а гидроавтомат Jatco JF414E оптимален. Роботизированная коробка передач проблемна, её ресурс до капитального ремонта составляет 150-200 тысяч километров.

У Chevrolet Lacetti самый надёжный мотор объёмом 1,8 литра мощностью 122 л. с., однако он встречается редко. Двигатели объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра имеют ресурс около 300 тысяч километров.

Среди Ford Focus II поколения эксперт рекомендует выбирать машины со 100-сильным агрегатом объёмом 1,6 литра. Так он он отмечает, что ходовая часть крепкая, управляемость хорошая, но за 300 тыс. рублей предлагаются автомобили с пробегом более 250 тысяч километров.

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