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Опубликовано 23 июля 2026, 18:47
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Электрокарам, грузовикам и машинам с ГБО подготовили новые ограничения

Пожароопасному транспорту запретят парковаться под мостами
Электрокарам и машинам на газу подготовили новые ограничения в РФ. МЧС России разработало поправки в правила пожарной безопасности, которые касаются размещения под эстакадами и железнодорожными мостами взрывоопасных объектов. Согласно новым нормам, отныне к ним относится ряд транспортных средств.
Электрокарам, грузовикам и машинам с ГБО подготовили новые ограничения
Смышляев Алексей/PhotoXPress.ru

«Введен прямой запрет на размещение под мостами и эстакадами пожаро- и взрывоопасных объектов, стоянок грузового автотранспорта, газобаллонных автомобилей и электромобилей», — заявили в министерстве.

Помимо этого, в ведомстве пересмотрели требования к самим сооружениям и материалам, которые используются при их строительстве и реконструкции, также расписаны условия, которые должны быть соблюдены для беспрепятственной работы пожарных.

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Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
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