Электрокарам, грузовикам и машинам с ГБО подготовили новые ограничения

«Введен прямой запрет на размещение под мостами и эстакадами пожаро- и взрывоопасных объектов, стоянок грузового автотранспорта, газобаллонных автомобилей и электромобилей», — заявили в министерстве.

Помимо этого, в ведомстве пересмотрели требования к самим сооружениям и материалам, которые используются при их строительстве и реконструкции, также расписаны условия, которые должны быть соблюдены для беспрепятственной работы пожарных.

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