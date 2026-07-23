В Петербурге пройдёт два этапа чемпионата России по ралли-кроссу

Гонки пройдут на «Игора Драйв» с 24 по 25 июля и с 31 июля по 2 августа

В Петербурге на «Игора Драйв» пройдёт два этапа чемпионата РФ по ралли-кроссу. Чемпионат, Кубок и Первенство России по ралли-кроссу входят в свою решающую стадию. В конце июля — начале августа на автодроме в Санкт-Петербурге пройдут сразу два этапа, которые определят фаворитов перед финалом сезона в Рязани. 24–25 июля пройдёт III этап, а за ним в формате «двойника» 31 июля–2 августа последует IV. Известно, что соревнования пропустит Артур Егоров, а все остальные лидеры планируют принять участие в этапах на «Игора Драйв».