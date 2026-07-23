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Опубликовано 23 июля 2026, 11:00
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АвтоВАЗ разбил кроссовер Azimut об столб ради безопасности

Производитель раскрыл итоги краш-теста с боковым ударом
АвтоВАЗ разбил кроссовер Azimut об столб ради безопасности. Волжский автозавод сообщил о проведении одного из наиболее сложных с точки зрения пассивной безопасности краш-тестов — бокового удара, имитирующего столкновение со столбом. Само испытание, как сообщили Quto.ru в пресс-службе предприятия, проводилось в соответствии с одним из наиболее требовательных международных стандартов.
АвтоВАЗ разбил кроссовер Azimut об столб ради безопасности
Lada

Согласно методу, установленный на платформе автомобиль разгоняется до 32 км/ч и врезается под углом в неподвижный стальной столб. При этом удар должен приходиться в центр головы манекена, сидящего на водительском месте.

Сообщается, что машина продемонстрировала высокий уровень защиты в этом тесте: датчики, расположенные на манекене, показали нагрузку на голову в районе 38,4% от максимального значения. Помимо этого, нагрузка на позвоночник, таз, бёдра, брюшную полость и плечи также оказалась в допустимых значениях.

© Lada

Кузов также смялся в соответствии с ожиданиями, а все зоны программируемой деформации, в том числе каркас кузова, отработали штатно.

«Также испытатели зафиксировали отсутствие утечек топлива, штатную автоматическую активацию аварийной сигнализации, автоматическую разблокировку дверных замков и работу системы Эра ГЛОНАСС», — отметил производитель.

Дополнительные датчики бокового удара в центральной стойке кузова и дверях своевременно подали сигналы на раскрытие шторок безопасности, а датчики давления в дверях передают управляющей электронике данные о силе воздействия и скорости деформации кузова.

«Система защиты водителя откалибрована таким образом, что время между контактом столба с кузовом и началом раскрытия подушек безопасности составляет несколько тысячных долей секунды», — заключили на АвтоВАЗе.

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