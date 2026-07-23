АвтоВАЗ разбил кроссовер Azimut об столб ради безопасности

АвтоВАЗ разбил кроссовер Azimut об столб ради безопасностиПроизводитель раскрыл итоги краш-теста с боковым ударом
Согласно методу, установленный на платформе автомобиль разгоняется до 32 км/ч и врезается под углом в неподвижный стальной столб. При этом удар должен приходиться в центр головы манекена, сидящего на водительском месте.
Сообщается, что машина продемонстрировала высокий уровень защиты в этом тесте: датчики, расположенные на манекене, показали нагрузку на голову в районе 38,4% от максимального значения. Помимо этого, нагрузка на позвоночник, таз, бёдра, брюшную полость и плечи также оказалась в допустимых значениях.
Кузов также смялся в соответствии с ожиданиями, а все зоны программируемой деформации, в том числе каркас кузова, отработали штатно.
«Также испытатели зафиксировали отсутствие утечек топлива, штатную автоматическую активацию аварийной сигнализации, автоматическую разблокировку дверных замков и работу системы Эра ГЛОНАСС», — отметил производитель.
Дополнительные датчики бокового удара в центральной стойке кузова и дверях своевременно подали сигналы на раскрытие шторок безопасности, а датчики давления в дверях передают управляющей электронике данные о силе воздействия и скорости деформации кузова.
«Система защиты водителя откалибрована таким образом, что время между контактом столба с кузовом и началом раскрытия подушек безопасности составляет несколько тысячных долей секунды», — заключили на АвтоВАЗе.
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