АвтоВАЗ разбил кроссовер Azimut об столб ради безопасности

Согласно методу, установленный на платформе автомобиль разгоняется до 32 км/ч и врезается под углом в неподвижный стальной столб. При этом удар должен приходиться в центр головы манекена, сидящего на водительском месте.

Сообщается, что машина продемонстрировала высокий уровень защиты в этом тесте: датчики, расположенные на манекене, показали нагрузку на голову в районе 38,4% от максимального значения. Помимо этого, нагрузка на позвоночник, таз, бёдра, брюшную полость и плечи также оказалась в допустимых значениях.