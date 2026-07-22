Jeland анонсировал новый полноприводный кроссовер для России

Jeland анонсировал новый полноприводный кроссовер для РоссииПроизводство J6 будет налажено в Санкт-Петербурге
В движение модель станет приводить 1,6-литровый турбомотор на 150 л. с. и 275 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — полный, с имитацией блокировки дифференциала задней оси.
Оснащение новинки будет включать 8,88-дюймовую виртуальную панель приборов, атмосферная подсветка салона, подогрев всех сидений и вентиляция передних, камеры кругового обзора, аудиосистема с 8 динамиками, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Внешне паркетник можно будет отличить по колёсным дискам в оригинальном дизайне, а за дополнительную плату можно установить сертифицированный фаркоп для буксировки прицепа.
Производство новой модификации Jeland J6 налажено на заводе холдинга AGR в Санкт-Петербурге. Все подробности о сроках появления машины в продаже, а также о ценах, станут известны в ближайшее время.
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