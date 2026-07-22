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Опубликовано 22 июля 2026, 17:11
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Jeland анонсировал новый полноприводный кроссовер для России

Производство J6 будет налажено в Санкт-Петербурге
Jeland анонсировал новый полноприводный кроссовер для РФ. Российская компания сообщила о скором появлении в автосалонах марки новой модификации вседорожника J6 с полным приводом. На первом этапе автомобиль будет доступен исключительно в комплектации «Престиж» с расширенным перечнем оборудования.
Jeland анонсировал новый полноприводный кроссовер для России
Jeland

В движение модель станет приводить 1,6-литровый турбомотор на 150 л. с. и 275 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — полный, с имитацией блокировки дифференциала задней оси.

Оснащение новинки будет включать 8,88-дюймовую виртуальную панель приборов, атмосферная подсветка салона, подогрев всех сидений и вентиляция передних, камеры кругового обзора, аудиосистема с 8 динамиками, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Jeland анонсировал новый полноприводный кроссовер для России

© Jeland

Внешне паркетник можно будет отличить по колёсным дискам в оригинальном дизайне, а за дополнительную плату можно установить сертифицированный фаркоп для буксировки прицепа.

Производство новой модификации Jeland J6 налажено на заводе холдинга AGR в Санкт-Петербурге. Все подробности о сроках появления машины в продаже, а также о ценах, станут известны в ближайшее время.

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Автор:Светлана Ходос
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