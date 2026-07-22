Jeland анонсировал новый полноприводный кроссовер для России

В движение модель станет приводить 1,6-литровый турбомотор на 150 л. с. и 275 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — полный, с имитацией блокировки дифференциала задней оси.

Оснащение новинки будет включать 8,88-дюймовую виртуальную панель приборов, атмосферная подсветка салона, подогрев всех сидений и вентиляция передних, камеры кругового обзора, аудиосистема с 8 динамиками, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.