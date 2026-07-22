Россиян предупредили о махинациях с «онкозаболеваниями» машин

«Спрятать ржавчину есть огромное количество способов. Основной — это несколько её подчистить и подкрасить. При этом хорошо, если ещё закрасят в тон», — отметил эксперт.

В первую очередь, нужно обращать внимание на «стыковые истории», также не лишним будет проверить полости и пустоты: если не удаётся добраться туда физически, можно провести проверку при помощи белой тряпки или салфетки.

Помимо этого, нередко ржавчина скрывается под резинками уплотнителей и накладками пластмассовых деталей.

«Эти места плохо проветриваются, и вода, которая туда затекает, способствует образованию гидроксида», — пояснил Попов.

При этом он сообщил, что в ряде мест образование коррозии является абсолютно нормальным, в наиболее уязвимых местах металл конструктивно более толстый и стойкий. Например, на рычагах передней подвески или балки в задней подвеске.

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