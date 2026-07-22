Новости
Опубликовано 22 июля 2026, 11:38
1 мин.

Россиян предупредили о махинациях с «онкозаболеваниями» машин

Покупателям назвали способы скрыть ржавчину на кузове автомобилей
Россиян предупредили о махинациях с «онкозаболеваниями» машин. Покупателям автомобилей с пробегом рекомендуют внимательно изучать не только техническое состояние понравившегося экземпляра, но также кузов, особенно в местах стыков деталей. По словам эксперта Дмитрия Попова, зачастую продавцы не удаляют коррозию, а скрывают её следы, так что она со временем, как и онкологическое заболевание способна дать метастазы.
Россиян предупредили о махинациях с «онкозаболеваниями» машин
Медведев Денис/PhotoXPress.ru

«Спрятать ржавчину есть огромное количество способов. Основной — это несколько её подчистить и подкрасить. При этом хорошо, если ещё закрасят в тон», — отметил эксперт.

В первую очередь, нужно обращать внимание на «стыковые истории», также не лишним будет проверить полости и пустоты: если не удаётся добраться туда физически, можно провести проверку при помощи белой тряпки или салфетки.

Помимо этого, нередко ржавчина скрывается под резинками уплотнителей и накладками пластмассовых деталей.

«Эти места плохо проветриваются, и вода, которая туда затекает, способствует образованию гидроксида», — пояснил Попов.

При этом он сообщил, что в ряде мест образование коррозии является абсолютно нормальным, в наиболее уязвимых местах металл конструктивно более толстый и стойкий. Например, на рычагах передней подвески или балки в задней подвеске.

Читайте также:

  • В продаже появилась очень дорогая роскошная Niva Legend
  • В Госдуме нашли способ увеличить лимит выплат по ОСАГО без роста цен
  • В России взлетел спрос на один тип машин с пробегом
Источник:RT
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#продажи
,
#вторичный рынок
,
#автомобилисту в помощь
,
#ремонт
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Россиян предупредили о махинациях с «онкозаболеваниями» машин