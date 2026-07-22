В продаже появилась очень дорогая роскошная Niva Legend

В первую очередь, был доработан кузов внедорожника, который получил дополнительную защиту от коррозии, а также защиту днища, двигателя, трансмиссии и раздаточной коробки, пластиковые подкрылки спереди и сзади. На смену стандартной светотехнике пришла более современная светодиодная, а на задних стёклах с тонировкой появились сдвижные решётки.

Для любителей внедорожных поездок предусмотрены подножки и шноркель, также имеется два комплекта колёс: зимние шины на стальных дисках DOTZ и летние на стандартных легкосплавных дисках.

Кроме того, немецкая машина обзавелась кондиционером, подогревом сидений, задними датчиками парковки и камерой заднего вида, электроприводом и обогревом боковых зеркал, диодное освещение салона. Появилась в российской машине также подготовка под установку мультимедиа с Bluetooth, USB-разъёмом и поддержкой SD карт.

За дополнительную плату на автомобиль можно поставить фаркоп с электроприводом, рейлинги на крышу, газобаллонное оборудование и органайзер багажника.

Стоимость Lada Niva Legend 2026 года выпуска в комплектации Premium Plus начинается от 3,04 млн рублей.

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