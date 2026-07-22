В Госдуме нашли способ увеличить лимит выплат по ОСАГО без роста цен

Опубликовано 22 июля 2026, 09:501 мин.
В Госдуме нашли способ увеличить лимит выплат по ОСАГО без роста ценПо мнению парламентариев, страховщики должны взыскивать ущерб с пьяных виновников ДТП
В ГД нашли способ увеличить лимит выплат по ОСАГО без роста цен. Страховым компаниям следует активнее подавать регрессные иски в отношении нетрезвых водителей, которые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. По мнению главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, взыскивание ущерба с этой категории автомобилистов позволит увеличить максимальный размер выплат по «автогражданке» без повышения тарифов.
Ваганов Антон/PhotoXPress.ru
Политик напомнил, что сегодня максимальный размер выплат на восстановительный ремонт имущества составляет 400 тыс. рублей, за вред здоровью — 500 тыс. рублей.
«Лимиты, которые существуют, много лет не менялись. Мы с группой коллег неоднократно предлагали увеличить размеры страховых выплат по ОСАГО. В том числе мы предложили дополнительную поддержку страховых компаний, которой можно и нужно сегодня в соответствии с законом пользоваться, чтобы можно было повысить лимиты, не повышая тарифы», — подчеркнул депутат.
По его мнению, добиться этого можно, если страховщики начнут добиваться компенсаций за свои расходы от пьяных виновников ДТП. Сегодня, как отметил Нилов, компании пользуются своим правом очень редко.
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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос