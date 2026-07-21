Зачем батарейному GAC дизельный мотор и при чём тут Umo

Сообщается, что сам выбор первой для России модели был достаточно тщательным, а до принятия окончательного решения представители EVM не только изучали характеристики, но также посещали сборочные площадки, лаборатории и полигоны в Китае. В итоге оказалось, что наилучшим образом для реализации проекта подходит продукция концерна GAC.

Тем не менее, просто ввозить в нашу страну китайские электрокары, прикручивать на столичном заводе «Москвич» колёса и продавать их под новыми шильдиками в компании не стали. Вместо этого они внедрили ряд собственных решений, часть из которых разработана в партнёрстве с Яндексом.