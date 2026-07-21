Зачем батарейному GAC дизельный мотор и при чём тут Umo

Зачем батарейному GAC дизельный мотор и при чём тут UmoРаскрыты главные отличия российской от китайской версии популярного электрокара
Сообщается, что сам выбор первой для России модели был достаточно тщательным, а до принятия окончательного решения представители EVM не только изучали характеристики, но также посещали сборочные площадки, лаборатории и полигоны в Китае. В итоге оказалось, что наилучшим образом для реализации проекта подходит продукция концерна GAC.
Тем не менее, просто ввозить в нашу страну китайские электрокары, прикручивать на столичном заводе «Москвич» колёса и продавать их под новыми шильдиками в компании не стали. Вместо этого они внедрили ряд собственных решений, часть из которых разработана в партнёрстве с Яндексом.
«Можно взять готовую платформу и адаптировать её под российский рынок, либо создать электромобиль с нуля. Но это сверхзадача, так как стоимость разработки — это сотни миллионов долларов», — пояснил основатель и гендиректор фирмы Илья Рашкин.
Основной задачей инженеров было повысить запас хода в условиях суровой русской зимы. Самым простым (но, по уверению представителей бренда, действенным) способом оказалась установка автономного отопителя, работающего на дизеле. Небольшой бак на 15 литров топлива установлен под днищем, сам подогреватель делают в Самаре, а умная электроника собственной разработки автоматически включает систему при наружной температуре от +10 градусов.
В итоге печка почти не забирает энергию у тяговой батареи, так что запас хода электромобиля падает не столь существенно. В компании подчеркнули, что проверили это в условиях экстремальных морозов в Новом Уренгое, также это подтвердили таксисты двух столиц.
Сама фирма — далеко не новичок на российском рынке. Ранее она занималась производством электрических фургонов EVM на базе коммерческих УАЗ Профи. Это позволило, по словам главы главы компании Ильи Рашкина, не только создать ряд перспективных технологий и наработать опыт, но также первыми в России заключить с Минпромторгом специнвестконтракт по электромобилям. Сегодня проект приостановлен ради легкового сектора.
Ещё одной перспективной технологией должен стать разработанный совместно с Яндексом навигатор, которому не страшны потери GPS. В теории, машина будет сама замечать сбои геолокации и уверенно продолжать вести по маршруту без лишних «глюков». Но пока система находится в разработке, сроки её выхода не раскрываются.
Кроме того, в компании занимаются разработкой множества разнообразных электронных компонентов: за это отвечает около 10 отделов, в каждом из которых работает порядка 10 человек. При этом все нововведения тестируют на месте: для небольших деталей есть 3D-принтер, для более сложных — отдельный цех опытного производства, а для испытаний — небольшой стенд холодильник и HIL-платформа (Hardware-in-the-Loop), то есть точная копия машины со всеми узлами и компонентами (полностью рабочими), но без непосредственно кузова, то есть доступ к любой детали постоянно открыт.
На первом этапе Umo 5 продавали только корпоративным клиентам, где он успел войти в пятёрку наиболее продаваемых моделей по итогам I полугодия 2026. В Москве и Санкт-Петербурге паркетники можно заметить в такси и каршеринге. Кстати, после того, как в северной столице отменили бесплатную парковку для арендных машин, спрос на «электрички» резко вырос, что положительно сказалось на статистике продаж марки.
В июле 2026 предзаказ на модель был открыт для всех желающих, также компания анонсировала расширение модельного ряда за счёт гибридного Umo 8, он же GAC S7. Разумеется, тоже адаптированного.
В планах EVM на будущее — открытие второго Центра исследований и разработок в Москве, продолжение работы над отечественными электронными компонентами и ПО, а также локализация электромоторов, тяговых аккумуляторов и трансмиссий, а на сборочной площадке «Москвич» должна начаться сварка и окраска кузовов машин.
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