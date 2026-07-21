В России идея ставить на учёт угнанные в ЕС машины стала законопроектом

Сегодня российский закон никак не защищает россиян, которые по ошибке купили легковушку в международном розыске. При этом многие из покупателей являются добросовестными и ничего не знают о криминальном прошлом автомобиля. В ряде случаев они и вовсе платят за юридически чистую машину, а проблемы появляются уже после её ввоза в Россию. Европейским же владельцам сам автомобиль уже может быть не нужен, тем более что страховка за него уже получена.

Авторы документа также отмечают, что зачастую правоохранители европейских стран отказываются взаимодействовать с российскими, что также осложняет решение вопроса.

«В отношении транспортных средств, ввезённых в РФ и приобретённых гражданами РФ, поступает информация о нахождении их в международном розыске по инициативе в том числе недружественных государств. При этом законодательством установлен прямой запрет на совершение регистрационных действий с транспортными средствами, которые находятся в розыске. Отсутствие информации от стран — инициаторов розыска о причинах и обстоятельствах объявления транспортных средств в международный розыск не позволяет принимать объективные, в том числе процессуальные, решения относительно разыскиваемого по инициативе зарубежных правоохранительных органов автотранспорта», — говорится в законопроекте.

В результате граждане вынуждены идти в суд. Но даже если он встаёт на сторону автомобилистов, проблемы остаются: прекратить международный розыск и удалить данные о машине из базы Интерпола может только страна, которая изначально инициировала розыск. И нередко они попросту игнорируют это требование.

В результате в кабмине подготовили соответствующие поправки, которые разрешают постановку таких автомобилей на учёт на территории России. Для этого в МВД будет разработана специальная процедура, но пока никаких подробностей нет.

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