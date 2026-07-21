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Опубликовано 21 июля 2026, 09:38
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В России водителям разрешили не показывать гаишникам один документ

Верховный суд снял с россиян обязанность иметь при себе бумажную копию ОСАГО
В РФ водителям разрешили не показывать сотрудникам ГАИ один документ. В ходе рассмотрения дела автомобилиста, которого наказали гаишники за непредоставление документов, Верховный суд России пришёл к выводу, что граждане не обязаны предъявлять полис ОСАГО в бумажном виде. Об этом пишет RG.RU.
В России водителям разрешили не показывать гаишникам один документ
РИА Новости / Григорий Сысоев

Сегодня в ПДД прописан перечень документов, которые должен показывать водитель при остановке на дороге. В списке значится и страховка на машину, однако в данном случае судьи встали на сторону автомобилиста.

Тем не менее, речь идёт только о случаях, когда «автогражданка» оформлена в электронном виде. А вот инспекторы обязаны проверить, есть ли у гражданина ОСАГО, или нет, тем более что сегодня сделать это не сложно. Если на участке трассы есть интернет.

В решении указано, что водители не обязаны иметь при себе бумажную копию полиса, если оформлен он был в электронном виде, а гаишники сами должны проводить проверку при помощи доступных им средств.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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