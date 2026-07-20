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Опубликовано 20 июля 2026, 17:22
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В России подсчитали среднюю стоимость ОСАГО для новичков за рулём

Чаще всего начинающие водители выбирают автомобили Lada
В РФ подсчитали среднюю стоимость ОСАГО для начинающих водителей. Средний возраст россиян, которые впервые получили водительские права в течение последнего года, составляет 27 лет, при этом количество женщин и мужчин примерно одинаковое. Как правило, в качестве первой машины они выбирают малолитражки и ездят достаточно аккуратно. Тем не менее, стоимость «автогражданки» для новичков за рулём значительно выше, чем для опытных водителей. Об этом пишут аналитики сервиса bip.ru со ссылкой на собственное исследование, которое имеется в распоряжении Quto.ru.
В России подсчитали среднюю стоимость ОСАГО для новичков за рулём
РИА Новости / Григорий Сысоев

Эксперты проанализировали данные 823 175 пользователей сервиса и пришли к выводу, что мужчины, в среднем, впервые садятся за руль чуть раньше женщин — 24 года против 30 лет. Впрочем, иногда первая самостоятельная поездка после получения прав происходит и в гораздо более почтенном возрасте. Так, самому старшему начинающему водителю среди мужчин 69 лет, среди женщин — 75 лет.

Как правило, новички останавливают выбор на недорогих машинах с моторами мощностью от 50 до 100 л. с. Среди наиболее популярных у таких водителей моделей значатся Lada Granta, ВАЗ 2114 и 2112. Также спросом пользуются бюджетники Peugeot и Daewoo.

При этом в первый год после получения водительских прав в ДТП попадает только 10% новичков, однако после первого года вождения виновниками аварий становится порядка 15% автомобилистов.

К слову, свою машину водят только 48% начинающих водителей, а 58% вписаны в «автогражданку» других пользователей.

Сама страховка для них обходится значительно дороже, чем для опытных. Так, если средняя стоимость ОСАГО во II квартале 2026 года составляла 6 639 рублей, то для начинающих водителей полис оценивался в 19 200 рублей.

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Автор:Светлана Ходос
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