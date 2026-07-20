В России подсчитали среднюю стоимость ОСАГО для новичков за рулём

Эксперты проанализировали данные 823 175 пользователей сервиса и пришли к выводу, что мужчины, в среднем, впервые садятся за руль чуть раньше женщин — 24 года против 30 лет. Впрочем, иногда первая самостоятельная поездка после получения прав происходит и в гораздо более почтенном возрасте. Так, самому старшему начинающему водителю среди мужчин 69 лет, среди женщин — 75 лет.

Как правило, новички останавливают выбор на недорогих машинах с моторами мощностью от 50 до 100 л. с. Среди наиболее популярных у таких водителей моделей значатся Lada Granta, ВАЗ 2114 и 2112. Также спросом пользуются бюджетники Peugeot и Daewoo.

При этом в первый год после получения водительских прав в ДТП попадает только 10% новичков, однако после первого года вождения виновниками аварий становится порядка 15% автомобилистов.

К слову, свою машину водят только 48% начинающих водителей, а 58% вписаны в «автогражданку» других пользователей.

Сама страховка для них обходится значительно дороже, чем для опытных. Так, если средняя стоимость ОСАГО во II квартале 2026 года составляла 6 639 рублей, то для начинающих водителей полис оценивался в 19 200 рублей.

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