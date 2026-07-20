Глава АвтоВАЗа подтвердил появление турбомотора на новом кроссовере Lada

Известно, что на первом этапе россиянам будут предложены автомобили с двумя вариантами двигателей. Базовым «Азимутам» положен 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 120 л. с. и 154 Нм крутящего момента, более дорогим версиям — выдающий 135 сил и 175 Нм агрегат объёмом 1,8 литра.

Теперь же президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что моторная гамма модели будет расширена за счёт турбированного двигателя, работающего в связке с автоматической коробкой передач. Подробностей об агрегате пока нет, но уточняется, что выпуск таких машин стартует не ранее 2027 года.

Кроме того, вседорожник получит ранее недоступное на отечественных машинах оборудование: панорамную крышу, медиасистему с онлайн-сервисами Сбера, подогрев передних боковых стёкол и расширенный перечень водительских ассистентов.

Производство Lada Azimut начнётся в III квартале 2026 года.

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