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Опубликовано 20 июля 2026, 14:11
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В Тольятти началось производство новой модели Lada

По конвейеру предприятия поплыли обновлённые внедорожники Niva Legend
АвтоВАЗ объявил старт производства новой модели Lada. На Волжском автозаводе состоялся торжественный старт серийного выпуска обновлённого внедорожника Niva Legend. Само мероприятие приурочено к 60-летнему юбилею сборочной площадки. Об этом сообщил корреспондент Quto.ru с предприятия.
В Тольятти началось производство новой модели Lada
Quto.ru

Автомобиль получил более 350 новых и доработанных деталей, в том числе абсолютно новый 1,8-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 90 л. с. и 153 Нм крутящего момента. Сочетается с агрегатом 5-ступенчатая механическая коробка передач. Тандем позволяет улучшить тяговые характеристики на бездорожье, при этом расход топлива снизился с 9,9 до 9,0 литра бензина на 100 км пути.

Помимо этого, впервые в истории внедорожника его кузов стал оцинкованным в «наиболее нагруженных в точки зрения воздействия гравия и пескоструя» деталях: из оцинкованного стального проката сделаны облицовка радиатора, капот, крыша, панели крышки багажника и задка.

Среди других доработок — на автомобиле появились единый ключ для дверей и замка зажигания, а также водительская подушка безопасности, модернизированы тормоза и другие узлы.

Все подробности о комплектациях и ценах обновлённой Lada Niva Legend станут известны ближе к дате начала продаж.

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