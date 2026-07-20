В Тольятти началось производство новой модели Lada

Автомобиль получил более 350 новых и доработанных деталей, в том числе абсолютно новый 1,8-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 90 л. с. и 153 Нм крутящего момента. Сочетается с агрегатом 5-ступенчатая механическая коробка передач. Тандем позволяет улучшить тяговые характеристики на бездорожье, при этом расход топлива снизился с 9,9 до 9,0 литра бензина на 100 км пути.

Помимо этого, впервые в истории внедорожника его кузов стал оцинкованным в «наиболее нагруженных в точки зрения воздействия гравия и пескоструя» деталях: из оцинкованного стального проката сделаны облицовка радиатора, капот, крыша, панели крышки багажника и задка.

Среди других доработок — на автомобиле появились единый ключ для дверей и замка зажигания, а также водительская подушка безопасности, модернизированы тормоза и другие узлы.

Все подробности о комплектациях и ценах обновлённой Lada Niva Legend станут известны ближе к дате начала продаж.

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