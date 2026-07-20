Россиянам назвали пять неприхотливых к качеству топлива кроссоверов

В первую очередь, самые живучие и не требовательные двигатели стоят на всех версиях Lada Niva. Простая конструкция агрегатов делает их неприхотливыми, они изначально рассчитаны на использование не самого лучшего бензина.

Без лишних проблем переживёт низкокачественный бензин и бывший бестселлер Renault Duster. Его моторы объёмом 2,0 и 1,6 литра рассчитаны на использование бензина не самого лучшего качества, у них средняя степень сжатия и широкие допуски по октановому числу.

«В условиях "Евро‑3" основной риск для Duster — ускоренное старение масла и выхлопа, а не мгновенный выход из строя мотора. При своевременной смене масла и топливного фильтра, без экстремальной езды и нагрузок, эти машины могут более спокойно пережить несколько заправок на более сернистом бензине», — отметил эксперт.

Ещё один некогда популярный у россиян вседорожник — Hyundai Creta с атмосферными двигателями на 1,6 и 2,0 литра — также способен без поломок ездить на бензине среднего качества. Агрегаты модели менее чувствительны к сере, но нужно не забывать чаще менять масло.

Также список включает, Toyota RAV4 третьего поколения с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником». Здесь нет турбины и непосредственного впрыска, зато сама конструкция рассчитана на длительный срок эксплуатации. Также он рассчитан на использование топлива, которое по качеству ближе всего к бензину «Евро-3» и повышенным содержанием серы.

Замыкает пятёрку наиболее неприхотливых кроссоверов Nissan X-Trail. Автомобиль оснащается атмосферными моторами на 2,0 и 2,5 литра достаточно простые по конструкции и для них критичен октан, но не количество серы.

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