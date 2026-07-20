В Госдуме предложили считать срок регистрации иномарок по-новому

В Госдуме отметили, что на данный момент отсчёт начинается после таможенного оформления автомобилей. Однако в этом времени не учитывается доставка транспортного средства непосредственно до получателя. При этом до Москвы или Санкт-Петербурга сроки составляют, в среднем, от 14 до 25 дней, в отдельных случаях — до месяца.

При этом, даже если машина прибывает на 1-2 дня после истечения установленного законом 10-дневного срока, новый владелец автоматически становится нарушителем и может получить постановление от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Для изменения действующих норм депутаты предложили главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву начинать отсчёт срока постановки техники на учёт не после таможни, а только после того, как автомобилист реально получает машину и подписывает акт приёма-передачи.

В этом случае удастся избежать несправедливых штрафов, тем более что в этом случае владелец не выполнил требования законодательства по независящим от него причинам.

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