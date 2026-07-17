В Москве соберут тысячи машин Umo с Яндексом для россиян в 2026

По словам топ-менеджера, на данный момент Umo 5 собирают крупноузловым методом, однако планы по углублению локализации в соответствии с подписанным Минпромторгом специнвестконтрактом подразумевают запуск сварки и окраски кузовов. Предполагается, что реализован проект будет не ранее конца 2026 или начала 2027 года.

В более отдалённой перспективе EVM намерен локализовать электрические компоненты, в том числе тяговые батареи.

Напомним, Umo 5 построен на базе китайского GAC Aion Y 510 Plus. В движение модель приводит установленный на задней оси 204-сильный электромотор, а запас хода компактного паркетника достигает 420 км.

Оснащение включает 14,6-дюймовый тачскрин медиасистемы с интегрированными онлайн-сервисами Яндекс Авто и голосовым помощником Алиса.

На первом этапе модель была предложена только операторам такси и каршеринга, где она пользовалась высоким спросом. Теперь же EVM объявил о старте продаж «Умки» (как модель называют на предприятии) для всех желающих. Цены на электрокар начинаются от 2 590 000 рублей.

Читайте также: