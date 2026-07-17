Новости
Опубликовано 17 июля 2026, 13:18
1 мин.

В Москве соберут тысячи машин Umo с Яндексом для россиян в 2026

До конца года планируется выпуск не менее 3 000 электромобилей под индексом 5
В Москве до конца 2026 соберут тысячи машин Umo с Яндексом для россиян. С февраля на столичном предприятии «Москвич» было собрано порядка тысячи электрических машин под индексом 5. При этом глава компании EVM Илья Рашкин отметил, что суммарный объём собранных на московском предприятии электрокаров до конца года достигнет 3 000 экземпляров. Об этом редакции Quto.ru стало известно в ходе посещения центра исследований и разработок компании.
В Москве соберут тысячи машин Umo с Яндексом для россиян в 2026
Quto.ru

По словам топ-менеджера, на данный момент Umo 5 собирают крупноузловым методом, однако планы по углублению локализации в соответствии с подписанным Минпромторгом специнвестконтрактом подразумевают запуск сварки и окраски кузовов. Предполагается, что реализован проект будет не ранее конца 2026 или начала 2027 года.

В более отдалённой перспективе EVM намерен локализовать электрические компоненты, в том числе тяговые батареи.

Напомним, Umo 5 построен на базе китайского GAC Aion Y 510 Plus. В движение модель приводит установленный на задней оси 204-сильный электромотор, а запас хода компактного паркетника достигает 420 км.

Оснащение включает 14,6-дюймовый тачскрин медиасистемы с интегрированными онлайн-сервисами Яндекс Авто и голосовым помощником Алиса.

На первом этапе модель была предложена только операторам такси и каршеринга, где она пользовалась высоким спросом. Теперь же EVM объявил о старте продаж «Умки» (как модель называют на предприятии) для всех желающих. Цены на электрокар начинаются от 2 590 000 рублей.

Читайте также:

Автор:Светлана Ходос
Теги:
#производство
,
#Москвич
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. В Москве соберут тысячи машин Umo с Яндексом для россиян в 2026