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Опубликовано 17 июля 2026, 09:55
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Россиянам перечислили самые переоценённые кроссоверы

Некоторые модели, по мнению экспертов, не стоят своих денег
Россиянам назвали самые переоценённые кроссоверы. Цены на автомобили на российском рынке продолжают расти. Однако некоторые модели выросли в цене сильнее других, но при этом не стоят своих денег. Какие паркетники в нашей стране продают дороже их реальной стоимости, пояснил эксперт Александр Ковалёв в беседе с RG.RU.
Россиянам перечислили самые переоценённые кроссоверы
Дмитрий Коробейников / PhotoXPress.ru

«Сложно выделить какие-то конкретные модели, особенно если говорить именно о самых переоценённых кроссоверах. Поэтому я бы, наверное, ответил на уровне стран. И в первую очередь это, конечно, японские автомобили — Toyota RAV4 и Honda CR-V», — пояснил эксперт.

По его словам, сегодня автомобили в возрасте 5—6 лет и с пробегом более 100 тыс. км могут стоить более 3 млн рублей, то есть на том же уровне, что и китайские аналоги, а в ряде случаев даже дороже.

Ковалёв признал, что японцы надёжные и имеют хорошую репутацию и ликвидность. Тем не менее, за эти деньги водитель получает возрастную и устаревшую со всех сторон машину.

Он считает, что в таком автомобиле будет, с большой долей вероятности, двухлитровый атмосферный двигатель, работающий в связке с автоматической трансмиссией или вариатором. Комплектация при этом будет самой простой, лишённой большинства электронных ассистентов и ряда опций, которые сегодня являются стандартом: экранов в салоне, камер, адаптивного круиз-контроля и других систем.

«Значительная часть цены — это вера в беспроблемное будущее», — заключил специалист.

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