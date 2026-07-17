Россиянам перечислили самые переоценённые кроссоверы

«Сложно выделить какие-то конкретные модели, особенно если говорить именно о самых переоценённых кроссоверах. Поэтому я бы, наверное, ответил на уровне стран. И в первую очередь это, конечно, японские автомобили — Toyota RAV4 и Honda CR-V», — пояснил эксперт.

По его словам, сегодня автомобили в возрасте 5—6 лет и с пробегом более 100 тыс. км могут стоить более 3 млн рублей, то есть на том же уровне, что и китайские аналоги, а в ряде случаев даже дороже.

Ковалёв признал, что японцы надёжные и имеют хорошую репутацию и ликвидность. Тем не менее, за эти деньги водитель получает возрастную и устаревшую со всех сторон машину.

Он считает, что в таком автомобиле будет, с большой долей вероятности, двухлитровый атмосферный двигатель, работающий в связке с автоматической трансмиссией или вариатором. Комплектация при этом будет самой простой, лишённой большинства электронных ассистентов и ряда опций, которые сегодня являются стандартом: экранов в салоне, камер, адаптивного круиз-контроля и других систем.

«Значительная часть цены — это вера в беспроблемное будущее», — заключил специалист.

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