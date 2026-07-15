Россиянам назвали распространённые поломки машин из-за плохого бензина

Опубликовано 15 июля 2026, 17:321 мин.
Россиянам назвали распространённые поломки машин из-за плохого бензинаНекачественное топливо грозит обернуться дорогостоящим ремонтом
Россиянам перечислили распространённые поломки машин из-за плохого топлива. Заправка автомобиля бензином низкого качества может обернуться серьёзными поломками двигателя и топливной системы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил технический специалист ROSSKO Константин Ершов.
Баранов Владимир/PhotoXPress.ru
В первую очередь, из-за плохого «горючего» страдают топливные форсунки — примеси и смолы образуют отложения, которые могут полностью или частично забить детали.
«Обычно это проявляется так: двигатель работает неровно и "троит", ухудшается запуск, снижается тяга, растет расход топлива, появляются рывки при разгоне», — пояснил эксперт.
Кроме того, некачественное топливо быстро загрязняет свечи зажигания, а в ряде случаев может привести к поломке топливного насоса и катализатора. В самых тяжёлых случаях возможны детонация и проблемы с цилиндро-поршневой группой.
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Источник:Лента.ру
Автор:Светлана Ходос
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