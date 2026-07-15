Россиянам назвали распространённые поломки машин из-за плохого бензина

В первую очередь, из-за плохого «горючего» страдают топливные форсунки — примеси и смолы образуют отложения, которые могут полностью или частично забить детали.

«Обычно это проявляется так: двигатель работает неровно и "троит", ухудшается запуск, снижается тяга, растет расход топлива, появляются рывки при разгоне», — пояснил эксперт.

Кроме того, некачественное топливо быстро загрязняет свечи зажигания, а в ряде случаев может привести к поломке топливного насоса и катализатора. В самых тяжёлых случаях возможны детонация и проблемы с цилиндро-поршневой группой.

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