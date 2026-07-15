Банк России определил самые недобросовестные страховые компании

«Рэнкинг готовился на основании информации об относительном количестве обоснованных жалоб, поступивших в ЦБ и финансовому уполномоченному, в отношении страховых организаций по вопросам ОСАГО и не является оценкой Банка России деятельности страховых организаций по ОСАГО», — уточнил регулятор.

Сам перечень условно разделён на крупные компании, которые в прошлом году заключили более 3 млн договоров «автогражданки», а также более мелкие.

В результате оказалось, что чаще всего россияне были недовольны работой «Т-Страхование»: на каждые 10 тыс. договоров пришлось 6,4 жалобы.

Помимо этого, автомобилисты часто жаловались на «Росгосстрах» (5 жалоб), ВСК (4,5 жалобы), «РЕСО-Гарантию» (4,1 жалобы), СОГАЗ (3,7 жалобы), «АльфаСтрахование» (2,4 жалобы), «Югорию» (2,2 жалобы), меньше всего обращений получили «Ренессанс страхование» (1,2 жалобы), «Зетта Страхование» (0,3 жалобы) и «Астро-Волга» (0,1 жалобы).

Среди небольших компаний, которые по итогам 2025 года заключили менее 3 млн договоров ОСАГО, с большим отрывом по числу жалоб лидирует «БАСК» — здесь на каждые 10 тыс. проданных полисов приходится 23,9 жалобы.

Также в списке значатся «Евроинс» (6,6 жалобы), «Совкомбанк Страхование» (6,5 жалобы), «Абсолют Страхование» (5,5 жалобы), «Энергогарант» (2,0 жалобы), «Чулпан» (1,9 жалобы), «Гелиос» (1,8 жалобы), «Макс» (1,7 жалобы), «Согласие» (1,6 жалобы), «Сбербанк Страхование» (1,5 жалобы), «Армеец» (1,4 жалобы), «Пари» (1,3 жалобы).

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