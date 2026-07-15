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Опубликовано 15 июля 2026, 16:30
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Банк России определил самые недобросовестные страховые компании

Перечень составлен на основе числа жалоб россиян по ОСАГО
Банк России определил самых недобросовестных страховщиков. Центробанк проанализировал все жалобы россиян на страховые компании по ОСАГО за 2025 год. На основе этих данных регулятор составил рейтинг наиболее и наименее добросовестных компаний. Сообщение ведомства имеется в распоряжении Quto.ru.
Банк России определил самые недобросовестные страховые компании
РИА Новости / Алексей Майшев

«Рэнкинг готовился на основании информации об относительном количестве обоснованных жалоб, поступивших в ЦБ и финансовому уполномоченному, в отношении страховых организаций по вопросам ОСАГО и не является оценкой Банка России деятельности страховых организаций по ОСАГО», — уточнил регулятор.

Сам перечень условно разделён на крупные компании, которые в прошлом году заключили более 3 млн договоров «автогражданки», а также более мелкие.

В результате оказалось, что чаще всего россияне были недовольны работой «Т-Страхование»: на каждые 10 тыс. договоров пришлось 6,4 жалобы.

Помимо этого, автомобилисты часто жаловались на «Росгосстрах» (5 жалоб), ВСК (4,5 жалобы), «РЕСО-Гарантию» (4,1 жалобы), СОГАЗ (3,7 жалобы), «АльфаСтрахование» (2,4 жалобы), «Югорию» (2,2 жалобы), меньше всего обращений получили «Ренессанс страхование» (1,2 жалобы), «Зетта Страхование» (0,3 жалобы) и «Астро-Волга» (0,1 жалобы).

Среди небольших компаний, которые по итогам 2025 года заключили менее 3 млн договоров ОСАГО, с большим отрывом по числу жалоб лидирует «БАСК» — здесь на каждые 10 тыс. проданных полисов приходится 23,9 жалобы.

Также в списке значатся «Евроинс» (6,6 жалобы), «Совкомбанк Страхование» (6,5 жалобы), «Абсолют Страхование» (5,5 жалобы), «Энергогарант» (2,0 жалобы), «Чулпан» (1,9 жалобы), «Гелиос» (1,8 жалобы), «Макс» (1,7 жалобы), «Согласие» (1,6 жалобы), «Сбербанк Страхование» (1,5 жалобы), «Армеец» (1,4 жалобы), «Пари» (1,3 жалобы).

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Автор:Светлана Ходос
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