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Опубликовано 15 июля 2026, 15:07
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В России очереди на заправку приравняли к неправильной парковке

Дорожные камеры в Самаре начали фиксировать стоянку в запрещённом месте
В РФ очереди на заправку приравняли к неправильной парковке. В министерстве внутренних дел России прокомментировали ситуацию, которая возникла в Саратовской области. Там автомобилисты начали получать «письма счастья» за неправильную парковку после того, как вынужденно стояли в очереди на АЗС. Как пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк, водители могут обжаловать несправедливые постановления. Сообщение имеется в распоряжении Quto.ru.
В России очереди на заправку приравняли к неправильной парковке
РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации правонарушений, принадлежащих региональным органам власти. В соответствии с законодательством отмена указанных постановлений возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором в установленном порядке», — отметила Волк.

Сообщается, что в случае обращений граждан с аналогичными проблемами местные гаишники будут вставать на сторону автомобилистов и отменять «письма счастья» в связи с действиями водителей в условиях крайней необходимости или «малозначительности совершённого правонарушения».

Представитель МВД также подчеркнула, что с 1 июля 2026 года обе дорожные камеры перестали фиксировать неправильную парковку.

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