В России очереди на заправку приравняли к неправильной парковке

«Административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации правонарушений, принадлежащих региональным органам власти. В соответствии с законодательством отмена указанных постановлений возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором в установленном порядке», — отметила Волк.

Сообщается, что в случае обращений граждан с аналогичными проблемами местные гаишники будут вставать на сторону автомобилистов и отменять «письма счастья» в связи с действиями водителей в условиях крайней необходимости или «малозначительности совершённого правонарушения».

Представитель МВД также подчеркнула, что с 1 июля 2026 года обе дорожные камеры перестали фиксировать неправильную парковку.

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