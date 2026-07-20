В России втридорога продают внедорожник Toyota с уникальной опцией

В описании автомобиля указано, что в ПТС был один владелец, он находится в идеальном состоянии и сохранил заводской окрас, а в движение вездеход приводит 4,6-литровый двигатель на 309 сил. Сочетается с агрегатом автоматическая трансмиссия, привод — полный.

С 2018 года внедорожник проехал 18,5 тыс. км. Он обзавёлся профессиональной бронёй от Armor Group, а также РЭБ системой «Грифон», которая, как утверждается, «обеспечивает дополнительную безопасность в нестандартных ситуациях».

Стоимость восьмилетнего Toyota Land Cruiser составляет 18,5 млн рублей.

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