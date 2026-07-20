В России втридорога продают внедорожник Toyota с уникальной опцией

Опубликовано 20 июля 2026, 13:321 мин.
В России втридорога продают внедорожник Toyota с уникальной опциейАвтомобиль 2018 года выпуска находится в Белгородской области
В РФ на продажу выставлен очень дорогой внедорожник Toyota. На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже японского автомобиля Land Cruiser 2018 года выпуска в максимальной комплектации Executive. Одной из особенностей вездехода, который находится в городе Шебекино Белгородской области, является наличие брони и собственного РЭБ-комплекса, пишет портал 110km.ru.
Скриншот с сайта Drom.ru
В описании автомобиля указано, что в ПТС был один владелец, он находится в идеальном состоянии и сохранил заводской окрас, а в движение вездеход приводит 4,6-литровый двигатель на 309 сил. Сочетается с агрегатом автоматическая трансмиссия, привод — полный.
С 2018 года внедорожник проехал 18,5 тыс. км. Он обзавёлся профессиональной бронёй от Armor Group, а также РЭБ системой «Грифон», которая, как утверждается, «обеспечивает дополнительную безопасность в нестандартных ситуациях».
Стоимость восьмилетнего Toyota Land Cruiser составляет 18,5 млн рублей.
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Источник:110km.ru
Автор:Светлана Ходос