Россияне распробовали автомобили Tenet

Сообщается, что наиболее востребованной моделью оказался кроссовер Tenet T4L. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. и 210 Нм крутящего момента, работающим в связке с 6-ступенчатым «роботом».

Оснащение базовой комплектации «Актив» включает 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, экран медиасистемы того же размера, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, кондиционер, задние датчики парковки, круиз-контроль, аудиосистему с 6 динамиками. Цены на автомобиль стартуют с отметки 2 259 000 рублей.

Оборудование топовой версии «Прайм» расширено за счёт камер кругового обзора, передних датчиков парковки, двухзонного климат-контроля.

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