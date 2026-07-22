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Опубликовано 22 июля 2026, 08:00
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В России взлетел спрос на один тип машин с пробегом

Продажи гибридов на вторичном рынке выросли на треть за полгода
В РФ взлетел спрос на один тип машин с пробегом. В июне 2026 года на вторичном авторынке России замечен ажиотажный спрос на подержанные автомобили с гибридной силовой установкой. Как сообщили редакции Quto.ru в Авто.ру, по сравнению с январём этого года продажи батарейных легковушек выросли на 30%, а по сравнению с июнем 2025 — на 60%.
В России взлетел спрос на один тип машин с пробегом
Voyah

Эксперты отмечают, что за последний год доля машин с гибридной силовой установкой на российском рынке техники с пробегом выросла с 1,6% до 2%. При этом доля машин из Поднебесной за тот же период увеличилась с 6% до 31%, а средняя цена выросла с 3,32 до 5,05 млн рублей.

Среди наиболее востребованных моделей в возрасте от 3 до 7 лет значатся Voyah Free (средняя стоимость 4,07 млн рублей), Lixiang L7 (5,78 млн рублей), Voyah Dream (5,44 млн рублей), Lixiang L9 (6,41 млн рублей), Voyah Dream (5,44 млн рублей) и Aito M5 (3,72 млн рублей).

При этом в бюджетном сегменте лидирует японская техника: Toyota Prius (2,15 млн рублей), Nissan Note (1,37 млн рублей), Toyota Corolla (2,0 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro e+ (2,52 млн рублей) и Toyota Camry (2,68 млн рублей).

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