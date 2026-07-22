В России взлетел спрос на один тип машин с пробегом

Эксперты отмечают, что за последний год доля машин с гибридной силовой установкой на российском рынке техники с пробегом выросла с 1,6% до 2%. При этом доля машин из Поднебесной за тот же период увеличилась с 6% до 31%, а средняя цена выросла с 3,32 до 5,05 млн рублей.

Среди наиболее востребованных моделей в возрасте от 3 до 7 лет значатся Voyah Free (средняя стоимость 4,07 млн рублей), Lixiang L7 (5,78 млн рублей), Voyah Dream (5,44 млн рублей), Lixiang L9 (6,41 млн рублей), Voyah Dream (5,44 млн рублей) и Aito M5 (3,72 млн рублей).

При этом в бюджетном сегменте лидирует японская техника: Toyota Prius (2,15 млн рублей), Nissan Note (1,37 млн рублей), Toyota Corolla (2,0 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro e+ (2,52 млн рублей) и Toyota Camry (2,68 млн рублей).

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