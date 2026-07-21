Юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ стал ярким спортивным праздником Санкт-Петербурга

Юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ стал ярким спортивным праздником Санкт-Петербурга18 и 19 июля 2026 года на автодроме «Игора Драйв» мероприятие прошло в пятый раз
Центральным спортивным событием фестиваля стал марафон «1000 километров Игора Драйв» — гонка на выносливость, ставшая главным событием гоночной программы фестиваля. На старт вышли ведущие эндуранс-команды страны, а зрители наблюдали за многочасовой битвой на кольцевой трассе. Поломки, взрывы колес, борьба бок о бок, контакты и вылеты с трассы — болельщики увидели всё, за что любят гонки на выносливость. В воскресенье эстафету подхватил Кубок GT, где мощные спорткары BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota боролись за победу в спринтерском формате.
Параллельно на дрифт-площадке прошёл этап Открытого чемпионата RDS — легендарный «бетонный Колизей» вновь проверил на прочность пилотов и их технику. Фанаты дрифта насладились максимальной близостью к трассе и проносящимся мимо машинам. Много дыма, красивый дрифт, напряжённая борьба и контакты со стеной — этап RDS Open в рамках ГАРАЖ ФЕСТ получился зрелищным и интересным.
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Выставочная зона «Автокультура» в этом году посвящена теме «Большое путешествие». В экспозиции были представлены автомобили — участники легендарных пробегов, ралли-рейдов и редкие образцы дорожных машин. Украшением выставки стал суперкар Mega Track из Монако — их было выпущено лишь пять штук. В лектории своим опытом поделились профессиональные гонщики, путешественники на автомобилях и мотоциклах, журналисты и организаторы соревнований.
В зоне RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу зрители смогли познакомиться с образцами гоночной техники: от форсированных дорожных Toyota до 4000-сильных прототипов. Пилоты серии рассказывали зрителям об особенностях своих машин, раздавали автографы и фотографировались с гостями фестиваля. В воскресенье на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы прошли шоу-заезды промода и двух дрэгстеров, которыми управляла самая быстрая семья России — Константин и Евгения Найт.
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Проект «Медиа Гонки» подарил фестивалю зрелищное многоборье: популярные блогеры Большой Русский Босс, Антон «Форсаж» Скрипников, Ян Дилан и Катя Тюрина сразились в трёх дисциплинах — тайм-атаке на «Формуле-4», парном дрифте и дрэг-заездах, а победитель определился по сумме соревнований. Все подробности тренировок и гонок, а главное — имя победителя смотрите в официальной группе автодрома в ВКонтакте, там же следите за анонсами новых выпусков и публикаций.
В субботу на сцену фестиваля вышла Полина Гагарина, исполнившая любимые хиты, которым подпевали зрители. В воскресенье выступление Вани Дмитриенко и группы «Комната культуры» стало яркой эмоциональной точкой дня и всего фестиваля.
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Обширные зоны фудкортов с кухней на любой вкус, зоны партнеров с розыгрышами призов, конкурсами и различными развлечениями. Детская зона с аниматорами и талисманом автодрома рысью Сидом. Пятый ГАРАЖ ФЕСТ подтвердил статус праздника для всей семьи, где каждый найдёт себе развлечение по душе.
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