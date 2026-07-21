Юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ стал ярким спортивным праздником Санкт-Петербурга

18 и 19 июля 2026 года на автодроме «Игора Драйв» мероприятие прошло в пятый раз

Юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ стал ярким спортивным праздником Санкт-Петербурга. 18 и 19 июля 2026 года на автодроме «Игора Драйв» в пятый раз состоялся ГАРАЖ ФЕСТ — главное автомобильное событие лета, объединившее несколько видов автоспорта, выставку редких машин, медийные проекты и масштабную концертную программу. За уик-энд фестиваль посетили десятки тысяч зрителей.