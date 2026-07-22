Российские Volga обзаведутся защитой от пуль и гранат

Опубликовано 22 июля 2026, 15:381 мин.
Российские Volga обзаведутся защитой от пуль и гранатНижегородская фирма объявила о создании бронированных седана и кроссовера
В России появятся бронированные машины Volga. Компания «АрморГрупп» из Нижнего Новгорода начала работу над созданием спецверсии автомобилей «Волга». Судя по официальному сайту производителя, на данный момент специалисты фирмы занимаются разработкой защиты для седанов С50 и кроссоверов K50.
Volga
На данный момент никаких подробностей о проекте нет. Однако другие машины оборудованы бронёй класса Бр-4, то есть при изготовлении используются термически обработанная сталь А3 и стёкла толщиной 39 мм. В результате легковушка способна выдержать выстрелы из стрелкового оружия, а также взрывное и осколочное воздействие.
Также техника оборудована переговорным устройством, системой пожаротушения, тонировкой, дополнительной защитой силовых агрегатов и подкапотного пространства, а под увеличившийся вес инженеры также дорабатывают подвеску и тормозные механизмы.
Сроки появления на российском рынке бронированных Volga C50 и K50, а также цены на автомобили, пока не раскрываются.
Читайте также:
- Самый стильный автомобиль Esteo сертифицирован в России
- В России обнулили права иностранных автобрендов на свои заводы
- Россиян предупредили о махинациях с «онкозаболеваниями» машин