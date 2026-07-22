Российские Volga обзаведутся защитой от пуль и гранат

На данный момент никаких подробностей о проекте нет. Однако другие машины оборудованы бронёй класса Бр-4, то есть при изготовлении используются термически обработанная сталь А3 и стёкла толщиной 39 мм. В результате легковушка способна выдержать выстрелы из стрелкового оружия, а также взрывное и осколочное воздействие.

Также техника оборудована переговорным устройством, системой пожаротушения, тонировкой, дополнительной защитой силовых агрегатов и подкапотного пространства, а под увеличившийся вес инженеры также дорабатывают подвеску и тормозные механизмы.

Сроки появления на российском рынке бронированных Volga C50 и K50, а также цены на автомобили, пока не раскрываются.

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