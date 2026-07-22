Самый стильный автомобиль Esteo сертифицирован в России

Самый стильный автомобиль Esteo сертифицирован в РоссииПроизводство Exlantix ET8 наладят в Санкт-Петербурге
Размеры новинки составляют 5205 х 1998 х 1800 мм в длину, ширину и высоту, расстояние между осями равно 3120 мм, а дорожный просвет — 200 мм. Объём багажника достигает 1835 литров.
В движение модель станет приводить гибридная силовая установка последовательного типа на базе 1,5-литрового турбомотора на 142 л. с. и пары электродвигателей суммарной отдачей 469 сил и 660 Нм крутящего момента. Агрегаты обеспечивают разгон до «сотни» за 5,4 секунды, а максимальная скорость достигает 199 км/ч.
Питаются моторы от 40-киловаттного аккумулятора. Запас хода машины достигает 1100 км, из них порядка 180 км — на электротяге.
Производство Esteo Exlantix ET8 будет налажено на заводе холдинга AGR в Санкт-Петербурге. Цены на кроссовер начинаются от 7,5 млн рублей.
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