Самый стильный автомобиль Esteo сертифицирован в России

Размеры новинки составляют 5205 х 1998 х 1800 мм в длину, ширину и высоту, расстояние между осями равно 3120 мм, а дорожный просвет — 200 мм. Объём багажника достигает 1835 литров.

В движение модель станет приводить гибридная силовая установка последовательного типа на базе 1,5-литрового турбомотора на 142 л. с. и пары электродвигателей суммарной отдачей 469 сил и 660 Нм крутящего момента. Агрегаты обеспечивают разгон до «сотни» за 5,4 секунды, а максимальная скорость достигает 199 км/ч.