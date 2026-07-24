Раскрыто оснащение кроссовера Tenet Plus для россиян

Новинка построена на платформе PMA (PLUS Modular Architecture), а её размеры составляют 4554 х 1852 х 1681 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2700 мм, а дорожный просвет — 187 мм.

Под капотом модели установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с., работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом», привод — передний. В конце года появится полноприводная модификация со 150-сильным мотором.

Оснащение базовой версии включает 8,8-дюймовую виртуальную панель приборов, мультимедиа с 13,2-дюймовым вертикальным тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, задние датчики парковки, беспроводную зарядку для смартфонов, помощника при трогании в гору, а также дистанционный запуск мотора, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.