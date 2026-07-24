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Опубликовано 24 июля 2026, 10:34
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Раскрыто оснащение кроссовера Tenet Plus для россиян

Продажи нового L6 начнутся в ближайшее время
Марка Tenet Plus раскрыла комплектации своего первого кроссовера для РФ. В ближайшее время на российском рынке начнутся продажи новейшего среднеразмерного паркетника L6. Покупателям автомобиль будет предложен с единственным двигателем и в двух комплектациях: Элегант и Ультра.
Раскрыто оснащение кроссовера Tenet Plus для россиян
Tenet Plus

Новинка построена на платформе PMA (PLUS Modular Architecture), а её размеры составляют 4554 х 1852 х 1681 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2700 мм, а дорожный просвет — 187 мм.

Под капотом модели установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с., работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом», привод — передний. В конце года появится полноприводная модификация со 150-сильным мотором.

Оснащение базовой версии включает 8,8-дюймовую виртуальную панель приборов, мультимедиа с 13,2-дюймовым вертикальным тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, задние датчики парковки, беспроводную зарядку для смартфонов, помощника при трогании в гору, а также дистанционный запуск мотора, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Tenet Plus

Топовому варианту, помимо прочего, положены аудиосистема Sony в 8 динамиками, вентиляция передних сидений, электропривод крышки багажника, панорамная крыша с люком, экстренное автоторможение, а также адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробках и расширенный перечень систем помощи водителю..

Дата начала продаж Tenet Plus L6, а также все подробности о ценах, станут известны в ближайшее время.

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