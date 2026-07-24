Россиянам назвали преимущества гибридов перед электрокарами

«Потребители переходят на гибриды отчасти потому, что они дешевле. Большие аккумуляторы, необходимые для работы полностью электрических автомобилей, делают их намного дороже бензиновых», — пояснил эксперт.

По его словам, у подключаемых гибридов аккумуляторы гораздо меньшей ёмкости, чем на электрокарах, что напрямую влияет на цену легковушки: бензо-электрические машины не намного дороже полностью бензиновых, и их эксплуатация обходится дешевле. Кроме того, они дешевле в производстве, а автобренды могут пользоваться старыми цепочками поставок.

При этом пробег на электротяге у таких машин заметно ниже, чем у полностью электрических, но возможность использовать бензин «избавляет многих водителей от беспокойства по поводу разрядки батареи».

«В России в связи с ситуацией с топливом гибриды сразу оказались востребованными, то есть это скорее вынужденная необходимость или временная мера, но никак не мода или долгосрочный тренд. Даже если брать зарубежный опыт, не исключено, что мода на гибриды может оказаться преходящей», — заключил Сумароков.

По его оценке, спрос на гибриды будет увеличиваться до 2030 года. К этому времени электромобили станут более надёжными и доступными за счёт развития технологий, а развитие инфраструктуры упростит их повседневное использование, так что продажи этого типа транспорта увеличатся.

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