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Опубликовано 27 июля 2026, 13:35
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Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочно

Пятый этап чемпионата пройдёт в Красноярске 1 и 2 августа
Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочно. Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдёт 1 и 2 августа в Красноярске на легендарной кольцевой гоночной трассе «Красное кольцо». Культовый для отечественного дрифта автодром, где развивалась эта дисциплина в России, в 2026 году может назвать имя нового чемпиона. Шансы оформить титул досрочно есть у ирландского легионера Томми Кайли, представляющего коллектив Fresh Racing.
Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочно
RDS GP

Автодром в сердце Сибири имеет не самую скоростную, но крайне техничную конфигурацию оцениваемого участка, общий язык с которой найти непросто даже опытным пилотам, не говоря уже о зарубежном дебютанте. Адаптироваться придётся в условиях морального превосходства соперников, поскольку местные болельщики активно поддерживают сибиряков. Но Томми Кайли уже не раз доказывал, что может абстрагироваться от внешних раздражителей и выдать блестящие проезды.

Чемпионская математика

На этапе RDS GP каждый пилот может максимально набрать 272 очка, выиграв и квалификацию, и парные заезды. Перед началом уик-энда в Красноярске отрыв Кайли от ближайшего преследователя, Антона Козлова (Carville Racing), составляет 288 очков, 292 балла от идущего в турнирной таблице третьим Сергея Кузнецова (Fresh Racing) и 315 очков от расположившегося на четвёртой строчке Аркадия Цареградцева («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»).

Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочно

© RDS GP

Если Томми опередит или выступит сходно с Козловым, Кузнецовым и Цареградцевым, то ирландец станет недосягаем по очкам и оформит чемпионство досрочно. Если же в Красноярске Кайли вылетит раньше этого трио, то судьба титула в личном зачёте решится на финальном этапе в Москве. Ситуация для спортсмена Fresh Racing непростая, но вполне посильная. Хотя дрифт тем и интересен, что делать какие-либо прогнозы бессмысленно — ситуация на трассе может мгновенно изменить весь расклад сил.

Сибиряки в борьбе за подиум

Претендентами на победу и как минимум на призовые места на «Красном кольце» будут местные герои. В первую очередь, прошлогодние финалисты этапа RDS GP из Takayama Forward Auto — Георгий Чивчян и Тимофей Добровольский, который в 2025 году именно в Красноярске одержал свою первую победу в парных заездах Гран-При РДС.

Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочно

© RDS GP

За подиум поборются и спортсмены, выросшие на этой трассе и не раз побеждавшие на сибирском этапе RDS GP: представитель Fresh Racing Дамир Идиятулин и лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев. Большие надежды связаны с Антоном Козловым, сумевшим набрать неплохой темп в этом сезоне, и Сергеем Кузнецовым, преобразившимся после перехода во Fresh Racing.

Возвращение Ивана Никулина

Громкой новостью этапа в Красноярске станет возвращение в Гран-При Российской Дрифт Серии Ивана Никулина. Один из ярких представителей сибирской школы дрифта, прошедший путь от региональных соревнований до высшего турнира страны, в последний раз выступал в RDS GP в 2022 году.

Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочно

© RDS GP

В сезоне-2026 пилот из Барнаула воссоединится со своим давним напарником по команде Аркадием Цареградцевым в составе «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» и заменит Евгения Лосева, который покинул коллектив после первых двух этапов. На «Красном кольце» Иван Никулин будет выступать за рулём культовой Toyota Mark II (JZX100).

По «уайлд-кард» (wild card) в пятом этапе Гран-При РДС в Красноярске примет участие действующий победитель этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Корнеев. Бронзовый призёр RDS Open PRO сезона-2025, выступающий на Toyota Supra A80, прибудет на «Красное кольцо» после победы в «бетонном Колизее» трассы «Игора Драйв».

Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочно

© RDS GP

Юниоры покоряют Сибирь

В 2026 году Российская Дрифт Серия совместно с программой развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior проводит серию летних учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров. Выступив на автодромах в европейской части России, юные спортсмены отправятся в сибирское турне.

На «Красном кольце» в рамках УТС на трассу вновь выйдет 12-летний Арсений Цареградцев на Toyota Altezza, в доминирующим стиле выигравший этапы УТС на «Игора Драйв», «Нижегородском кольце» и ADM Raceway. Но сейчас сын двукратного чемпиона RDS GP Аркадия Цареградцева столкнётся с самым серьёзным своим соперником — в Красноярске выступит Роман Ловкис на Toyota Mark II (JZX100). Пилот уже побеждал как Арсения, так и Аркадия Цареградцевых в Красноярске, правда, зимой в рамках учебно-тренировочных сборов STAR PЁR STARS AIMOL DRIFT CUP в феврале 2026 года. Сейчас Ловкис поборется с Цареградцевым-младшим уже в летних заездах.

Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочно

© RDS GP

Расписание 5-го этапа Гран-При РДС 2026 на «Красном кольце» (время местное)*

1 августа, суббота

  • 9:30 — тренировочные заезды
  • 11:15 — квалификация
  • 16:15 — автограф-сессия на трассе
  • 17:15 — парные тренировки

2 августа, воскресенье

  • 9:00 — тренировочные заезды
  • 10:10 — парные заезды ТОП-32
  • 12:30 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе
  • 14:00 — парные заезды ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал
  • 17:30 — церемония награждения
  • Разница во времени между Красноярском и Москвой составляет +4 часа.

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Красное кольцо», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

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Автор:Светлана Ходос
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