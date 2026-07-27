Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочно

Автодром в сердце Сибири имеет не самую скоростную, но крайне техничную конфигурацию оцениваемого участка, общий язык с которой найти непросто даже опытным пилотам, не говоря уже о зарубежном дебютанте. Адаптироваться придётся в условиях морального превосходства соперников, поскольку местные болельщики активно поддерживают сибиряков. Но Томми Кайли уже не раз доказывал, что может абстрагироваться от внешних раздражителей и выдать блестящие проезды.

Чемпионская математика

На этапе RDS GP каждый пилот может максимально набрать 272 очка, выиграв и квалификацию, и парные заезды. Перед началом уик-энда в Красноярске отрыв Кайли от ближайшего преследователя, Антона Козлова (Carville Racing), составляет 288 очков, 292 балла от идущего в турнирной таблице третьим Сергея Кузнецова (Fresh Racing) и 315 очков от расположившегося на четвёртой строчке Аркадия Цареградцева («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»).