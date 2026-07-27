Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочно

Победитель Гран-При РДС может определиться на «Красном кольце» досрочноПятый этап чемпионата пройдёт в Красноярске 1 и 2 августа
Автодром в сердце Сибири имеет не самую скоростную, но крайне техничную конфигурацию оцениваемого участка, общий язык с которой найти непросто даже опытным пилотам, не говоря уже о зарубежном дебютанте. Адаптироваться придётся в условиях морального превосходства соперников, поскольку местные болельщики активно поддерживают сибиряков. Но Томми Кайли уже не раз доказывал, что может абстрагироваться от внешних раздражителей и выдать блестящие проезды.
Чемпионская математика
На этапе RDS GP каждый пилот может максимально набрать 272 очка, выиграв и квалификацию, и парные заезды. Перед началом уик-энда в Красноярске отрыв Кайли от ближайшего преследователя, Антона Козлова (Carville Racing), составляет 288 очков, 292 балла от идущего в турнирной таблице третьим Сергея Кузнецова (Fresh Racing) и 315 очков от расположившегося на четвёртой строчке Аркадия Цареградцева («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»).
Если Томми опередит или выступит сходно с Козловым, Кузнецовым и Цареградцевым, то ирландец станет недосягаем по очкам и оформит чемпионство досрочно. Если же в Красноярске Кайли вылетит раньше этого трио, то судьба титула в личном зачёте решится на финальном этапе в Москве. Ситуация для спортсмена Fresh Racing непростая, но вполне посильная. Хотя дрифт тем и интересен, что делать какие-либо прогнозы бессмысленно — ситуация на трассе может мгновенно изменить весь расклад сил.
Сибиряки в борьбе за подиум
Претендентами на победу и как минимум на призовые места на «Красном кольце» будут местные герои. В первую очередь, прошлогодние финалисты этапа RDS GP из Takayama Forward Auto — Георгий Чивчян и Тимофей Добровольский, который в 2025 году именно в Красноярске одержал свою первую победу в парных заездах Гран-При РДС.
За подиум поборются и спортсмены, выросшие на этой трассе и не раз побеждавшие на сибирском этапе RDS GP: представитель Fresh Racing Дамир Идиятулин и лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев. Большие надежды связаны с Антоном Козловым, сумевшим набрать неплохой темп в этом сезоне, и Сергеем Кузнецовым, преобразившимся после перехода во Fresh Racing.
Возвращение Ивана Никулина
Громкой новостью этапа в Красноярске станет возвращение в Гран-При Российской Дрифт Серии Ивана Никулина. Один из ярких представителей сибирской школы дрифта, прошедший путь от региональных соревнований до высшего турнира страны, в последний раз выступал в RDS GP в 2022 году.
В сезоне-2026 пилот из Барнаула воссоединится со своим давним напарником по команде Аркадием Цареградцевым в составе «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» и заменит Евгения Лосева, который покинул коллектив после первых двух этапов. На «Красном кольце» Иван Никулин будет выступать за рулём культовой Toyota Mark II (JZX100).
По «уайлд-кард» (wild card) в пятом этапе Гран-При РДС в Красноярске примет участие действующий победитель этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Корнеев. Бронзовый призёр RDS Open PRO сезона-2025, выступающий на Toyota Supra A80, прибудет на «Красное кольцо» после победы в «бетонном Колизее» трассы «Игора Драйв».
Юниоры покоряют Сибирь
В 2026 году Российская Дрифт Серия совместно с программой развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior проводит серию летних учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров. Выступив на автодромах в европейской части России, юные спортсмены отправятся в сибирское турне.
На «Красном кольце» в рамках УТС на трассу вновь выйдет 12-летний Арсений Цареградцев на Toyota Altezza, в доминирующим стиле выигравший этапы УТС на «Игора Драйв», «Нижегородском кольце» и ADM Raceway. Но сейчас сын двукратного чемпиона RDS GP Аркадия Цареградцева столкнётся с самым серьёзным своим соперником — в Красноярске выступит Роман Ловкис на Toyota Mark II (JZX100). Пилот уже побеждал как Арсения, так и Аркадия Цареградцевых в Красноярске, правда, зимой в рамках учебно-тренировочных сборов STAR PЁR STARS AIMOL DRIFT CUP в феврале 2026 года. Сейчас Ловкис поборется с Цареградцевым-младшим уже в летних заездах.
Расписание 5-го этапа Гран-При РДС 2026 на «Красном кольце» (время местное)*
1 августа, суббота
- 9:30 — тренировочные заезды
- 11:15 — квалификация
- 16:15 — автограф-сессия на трассе
- 17:15 — парные тренировки
2 августа, воскресенье
- 9:00 — тренировочные заезды
- 10:10 — парные заезды ТОП-32
- 12:30 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе
- 14:00 — парные заезды ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал
- 17:30 — церемония награждения
- Разница во времени между Красноярском и Москвой составляет +4 часа.
Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Красное кольцо», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.
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