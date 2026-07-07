В России запретят требовать со страховщиков выплаты сверх лимита по ОСАГО

Сообщается, что документ не вызвал возражений со стороны Банка России, Минфина и Минэкономразвития.

Необходимость поправок авторы обуславливают тем, что в ряде случаев страховщики выплачивают по суду суммы, которые значительно превышают установленный законом лимит. Как правило, такие иски связаны с нарушениями сроков ремонта, а в самих компаниях отмечают, что чаще всего к этой практике обращаются недобросовестные юристы.

Сегодня у страховых есть 30 дней на проведение ремонта, но из-за сложностей с логистикой запчасти нередко не успевают доехать за это время. В итоге пострадавшие автомобилисты обращаются в суды, которые встают на их сторону и выносят решения о выплатах, которые значительно превышают лимит ответственности по ОСАГО.

По мнению участников рынка, значительно снизить число таких разбирательств поможет увеличение сроков восстановительного ремонта до 45 дней, а также запрет на взыскание сумм, превышающих 400 000 рублей.

Читайте также: