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Опубликовано 07 июля 2026, 09:59
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В России запретят требовать со страховщиков выплаты сверх лимита по ОСАГО

Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума
В РФ запретят требовать со страховщиков выплаты по ОСАГО сверх лимита. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, предполагающий введение полного запрета на взыскание со страховых компаний компенсации на восстановительный ремонт по «автогражданки» свыше 400 000 рублей.
В России запретят требовать со страховщиков выплаты сверх лимита по ОСАГО
РИА Новости / Наталья Селиверстова

Сообщается, что документ не вызвал возражений со стороны Банка России, Минфина и Минэкономразвития.

Необходимость поправок авторы обуславливают тем, что в ряде случаев страховщики выплачивают по суду суммы, которые значительно превышают установленный законом лимит. Как правило, такие иски связаны с нарушениями сроков ремонта, а в самих компаниях отмечают, что чаще всего к этой практике обращаются недобросовестные юристы.

Сегодня у страховых есть 30 дней на проведение ремонта, но из-за сложностей с логистикой запчасти нередко не успевают доехать за это время. В итоге пострадавшие автомобилисты обращаются в суды, которые встают на их сторону и выносят решения о выплатах, которые значительно превышают лимит ответственности по ОСАГО.

По мнению участников рынка, значительно снизить число таких разбирательств поможет увеличение сроков восстановительного ремонта до 45 дней, а также запрет на взыскание сумм, превышающих 400 000 рублей.

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Источник:Известия
Автор:Светлана Ходос
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